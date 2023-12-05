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الرئيس العراقي يؤكد وجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة

12/5/2023 3:12:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد/PNN/أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، موقف بلاده الراسخ والصريح بالوقوف مع شعبنا لنيل حقوقه المشروعة.

وشدد رشيد خلال استقباله في قصر بغداد، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، على وجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة والعمل المشترك لإيجاد حل جذري للأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان والمدنيين.

كما أكد حرص العراق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني "للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة والمدن الأخرى التي تتعرض للقصف".

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة
وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر.

بدوره، أعرب السفير الرويضي عن شكره وتقديره للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، ولما يقدمه العراق حكومة وشعبا من جهود دفاعا عن القضية الفلسطينية.

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