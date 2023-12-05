الرئيس العراقي يؤكد وجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بغداد/PNN/أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، موقف بلاده الراسخ والصريح بالوقوف مع شعبنا لنيل حقوقه المشروعة.
وشدد رشيد خلال استقباله في قصر بغداد، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، على وجوب حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة والعمل المشترك لإيجاد حل جذري للأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وضمان حماية السكان والمدنيين.
كما أكد حرص العراق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني "للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة والمدن الأخرى التي تتعرض للقصف".
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة
وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر.
بدوره، أعرب السفير الرويضي عن شكره وتقديره للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، ولما يقدمه العراق حكومة وشعبا من جهود دفاعا عن القضية الفلسطينية.
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