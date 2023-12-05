إطلاق مبادرة فلسطين خضراء 2040

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ أطلقت فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة، مبادرة "فلسطين خضراء 2040"، وذلك في جناحها بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المنعقد في إمارة دبي.
وشارك في إطلاق المبادرة، رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ووزير البيئة الأردني معاذ الردايدة، ووكيل وزارة البيئة المصرية شريف عبد الرحمن، وممثل هيئة البيئة العمانية خالد البلوشي، وعدد من ممثلي المنظمات البيئية ونشطاء المناخ .
وأعلنت التميمي أن المبادرة تأتي لتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، بما يعزز التنمية المستدامة وصمود المواطنين مع مراعاة الظروف الوطنية والاجتماعية وتخفيف الآثار البيئية.
وأضافت أنه على الرغم من المجازر التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلا أن دولة فلسطين تسعى للمساهمة في الجهود العالمية للحد من مخاطر التغير المناخي.
وأوضحت أن المبادرة الخضراء ترتكز على توحيد الجهود الوطنية للعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء كافة، وتعزيز مفاهيم حماية البيئة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر".
وأشارت التميمي إلى أن مبادرة "فلسطين خضراء" تدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية في الأمن الطاقي من خلال توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وصولا إلى توليد 560 ميغا واط من الكهرباء بحلول عام 2040، ورفع كفاءة الطاقة إلى 20% في كل القطاعات بحلول 2030 وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع .
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