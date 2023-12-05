إطلاق مبادرة فلسطين خضراء 2040

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ أطلقت فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة، مبادرة "فلسطين خضراء 2040"، وذلك في جناحها بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المنعقد في إمارة دبي.

وشارك في إطلاق المبادرة، رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ووزير البيئة الأردني معاذ الردايدة، ووكيل وزارة البيئة المصرية شريف عبد الرحمن، وممثل هيئة البيئة العمانية خالد البلوشي، وعدد من ممثلي المنظمات البيئية ونشطاء المناخ .

وأعلنت التميمي أن المبادرة تأتي لتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، بما يعزز التنمية المستدامة وصمود المواطنين مع مراعاة الظروف الوطنية والاجتماعية وتخفيف الآثار البيئية.

وأضافت أنه على الرغم من المجازر التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلا أن دولة فلسطين تسعى للمساهمة في الجهود العالمية للحد من مخاطر التغير المناخي.

وأوضحت أن المبادرة الخضراء ترتكز على توحيد الجهود الوطنية للعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء كافة، وتعزيز مفاهيم حماية البيئة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر".

وأشارت التميمي إلى أن مبادرة "فلسطين خضراء" تدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية في الأمن الطاقي من خلال توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وصولا إلى توليد 560 ميغا واط من الكهرباء بحلول عام 2040، ورفع كفاءة الطاقة إلى 20% في كل القطاعات بحلول 2030 وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع .



