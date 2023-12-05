أسامة حمدان: لن نتفاوض مع الاحتلال إلا بعد وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/ PNN/قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة. محملا
رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين.
وحذر حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت، من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة. مضيفا: الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر.
وقال إن الاحتلال لا يزال يواصل قصفه بدعم أميركي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي. مضيفا: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح.
وأكد حمدان أنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأميركية وترويج الاحتلال. مشيرا إلى أن مجازر الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة والقدس.
كما أكد أن نتنياهو لم يتمكن من انتزاع صورة انتصار سياسي أو عسكري منذ 60 يوما.
ودعا الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات. واصفا كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة بأنه شريك في الجريمة.
وشدد على أن
المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص لن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه.
وقال إن المزاعم الأميركية عن انتهاكات في حق المحتجزين تهدف لتشويه صورة المعاملة الحسنة للمفرج عنهم من المقاومة.
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