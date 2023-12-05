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أسامة حمدان: لن نتفاوض مع الاحتلال إلا بعد وقف إطلاق النار

12/5/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN/قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة. محملا
رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين.

وحذر حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت، من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة. مضيفا: الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر.

وقال إن الاحتلال لا يزال يواصل قصفه بدعم أميركي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي. مضيفا: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح.

وأكد حمدان أنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأميركية وترويج الاحتلال. مشيرا إلى أن مجازر الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة والقدس.
كما أكد أن نتنياهو لم يتمكن من انتزاع صورة انتصار سياسي أو عسكري منذ 60 يوما.
ودعا الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات. واصفا كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة بأنه شريك في الجريمة.
وشدد على أن
المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص لن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه.

وقال إن المزاعم الأميركية عن انتهاكات في حق المحتجزين تهدف لتشويه صورة المعاملة الحسنة للمفرج عنهم من المقاومة.

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