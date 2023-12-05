تركيا تؤكد لإسرائيل أنها ستمنع استهداف أعضاء حماس على أراضيها

MENAFN - Palestine News Network ) انقرة /PNN/ أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية "أوامر إسرائيلية بتنفيذ اغتيالات" ضد أعضاء "حماس" في بعض الدول، بما فيها تركيا.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة يوم الثلاثاء، علق فيه على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "إعداد الاستخبارات الإسرائيلية خططا لاغتيال أعضاء حركة حماس خارج فلسطين بما في ذلك تركيا ولبنان وقطر".

وقال وزير الداخلية التركي: "لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا.. منع وقوع ذلك هو مهمتنا الكبرى".

وشدد على أن "الداخلية التركية تتشاور وتتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز الاستخبارات".

وقالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، يوم أمس الاثنين، إنه "تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزته الاستخبارية داخل الأراضي التركية".

وأكد مسؤولو الاستخبارات التركية، أنه "لن يتم السماح لأي جهاز استخبارات بتنفيذ عمليات وأنشطة داخل الأراضي التركية".

هذا وردت حركة حماس، على التهديدات التي أطلقها جهاز "الشاباك" الإسرائيلي بملاحقة قادة الحركة في العالم، معتبرة أن هذه التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني لإسرائيل وهي لا تخيف أحدا.