رعشة اليد لها أسباب عديدة ..هل تشير إلى وجود مشكلة صحية

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- Khaberni) خبرني - رعشة اليد لها أسباب عديدة وهي حالة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص، لكن هل تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة أم أنها مجرد رد فعل طبيعي للجسم؟
تكشف طبيبة الأعصاب الدكتورة ناتاليا شندرييفا أن ارتعاش اليدين يمكن أن يحدث بسبب التوتر العاطفي والضغط النفسي، فضلاً عن مشاكل الغدة الدرقية.
ويشير الأطباء إلى أن ارتعاش اليد قد يكون رد فعل طبيعي للجسم، وسيختفي عندما يسترخي الشخص أو يستريح. لكن رعشة اليد قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة.
وتوضح:“هناك سبب آخر لرجفة اليد وهو خلل في أجزاء مهمة من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ. وفي هذه الحالة، تكون الرعشة واضحة ومنتشرة . لا يمكن علاج رعاش المخيخ، لكن يعالج المرضى بالكلونازيبام أو البريميدون يجب أن يتم من قبل متخصص لتحسين“حالته”. قد يكون سبب ارتعاش اليد أيضًا مشاكل في الغدة الدرقية“.
ويوصي الأطباء في هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي يمكنه تحديد حالة المريض بدقة ووصف العلاج.
تقول أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أوكسانا بانوفا إن مشاعر الجوع والإفراط في الإثارة ونوبات الهلع وسرعة ضربات القلب وارتعاش الأيدي يمكن أن تكون ناجمة عن انخفاض حاد في مستويات الجلوكوز في الجسم.
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