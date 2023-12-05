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رعشة اليد لها أسباب عديدة ..هل تشير إلى وجود مشكلة صحية

12/5/2023 3:09:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رعشة اليد لها أسباب عديدة وهي حالة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص، لكن هل تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة أم أنها مجرد رد فعل طبيعي للجسم؟

تكشف طبيبة الأعصاب الدكتورة ناتاليا شندرييفا أن ارتعاش اليدين يمكن أن يحدث بسبب التوتر العاطفي والضغط النفسي، فضلاً عن مشاكل الغدة الدرقية.

ويشير الأطباء إلى أن ارتعاش اليد قد يكون رد فعل طبيعي للجسم، وسيختفي عندما يسترخي الشخص أو يستريح. لكن رعشة اليد قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

وتوضح:“هناك سبب آخر لرجفة اليد وهو خلل في أجزاء مهمة من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ. وفي هذه الحالة، تكون الرعشة واضحة ومنتشرة . لا يمكن علاج رعاش المخيخ، لكن يعالج المرضى بالكلونازيبام أو البريميدون يجب أن يتم من قبل متخصص لتحسين“حالته”. قد يكون سبب ارتعاش اليد أيضًا مشاكل في الغدة الدرقية“.

ويوصي الأطباء في هذه الحالة باستشارة الطبيب الذي يمكنه تحديد حالة المريض بدقة ووصف العلاج.

تقول أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أوكسانا بانوفا إن مشاعر الجوع والإفراط في الإثارة ونوبات الهلع وسرعة ضربات القلب وارتعاش الأيدي يمكن أن تكون ناجمة عن انخفاض حاد في مستويات الجلوكوز في الجسم.

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