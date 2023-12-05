تقنية جديدة تحفز نمو العظام

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن باحثون من جامعة «فليندرز» الأسترالية، بالتعاون مع باحثين صينيين من تطوير تقنية جديدة للمفاصل الصناعية تقلل من خطر العدوى وتحفز نمو العظام.
وتتكون التقنية الجديدة، بحسب الدراسة المنشورة في Advanced Functional Materials، من جسيمات نانوية من الفضة والغاليوم يمكن تطبيقها بسهولة على أسطح الأجهزة الطبية.
وتعد الإصابات بعد جراحة استبدال المفاصل الصناعية مشكلة صحية عالمية، حيث تتراوح معدلاتها من 2% إلى 10% في البلدان المتقدمة، وتصل إلى 15% في المناطق النامية.
ويمكن تطبيق المادة الجديدة بسهولة وبشكل قابل للتحكم من خلال الرش الصب على العديد من الأجهزة الطبية لحمايتها من العدوى، وكذلك توفير تأثير مضاد للالتهابات وتحفيز نمو العظام، كما توفر حلاً مطلوباً بشدة للعدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية.
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