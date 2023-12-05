تقنية جديدة تحفز نمو العظام

تمكن باحثون من جامعة «فليندرز» الأسترالية، بالتعاون مع باحثين صينيين من تطوير تقنية جديدة للمفاصل الصناعية تقلل من خطر العدوى وتحفز نمو العظام.

وتتكون التقنية الجديدة، بحسب الدراسة المنشورة في Advanced Functional Materials، من جسيمات نانوية من الفضة والغاليوم يمكن تطبيقها بسهولة على أسطح الأجهزة الطبية.

وتعد الإصابات بعد جراحة استبدال المفاصل الصناعية مشكلة صحية عالمية، حيث تتراوح معدلاتها من 2% إلى 10% في البلدان المتقدمة، وتصل إلى 15% في المناطق النامية.

ويمكن تطبيق المادة الجديدة بسهولة وبشكل قابل للتحكم من خلال الرش الصب على العديد من الأجهزة الطبية لحمايتها من العدوى، وكذلك توفير تأثير مضاد للالتهابات وتحفيز نمو العظام، كما توفر حلاً مطلوباً بشدة للعدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز