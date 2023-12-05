جهاز يشفي مرضى الألم العضلي سريعاً

طوّر فريق جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الأمريكية، جهازاً للموجات فوق الصوتية قابلاً للارتداء، ويمكنه إنتاج معلومات سريرية عن وظيفة العضلات في أثناء النشاط البدني الحركي، ما يسهم في تعافي مرضى الألم العضلي السريع.

وبحسب الفريق، الذي نشر نتائج بحثه في أعمال مؤتمر «الصوتيات 2023»، الذي أُقيم في مدينة سيدني الأسترالية، فإنَّ تصميم جهاز الموجات فوق الصوتية القابل للارتداء يتطلب أكثر بكثير من مجرد ربط جهاز الموجات فوق الصوتية الموجود بالفعل بالمريض، إذ أعاد الفريق اختراع تقنية الموجات فوق الصوتية تقريباً من الصفر للتوصل للنتائج التي يحتاجون إليها.

ويقول باراج كيتنيس، الباحث المشارك في الدراسة والمؤلف الرئيس لها من جامعة جورج ماسون الأمريكية: «لقد اضطررنا لتغيير نموذج تصوير الموجات فوق الصوتية تماماً، تقليدياً، ترسل أنظمة الموجات فوق الصوتية نبضات قصيرة المدة، وتستخدم إشارات الصدى لإنشاء صور مفيدة سريرياً؛ ولكن تستخدم أنظمتنا نهجاً مسجلاً ببراءة اختراع يعتمد على إرسال نبضات طويلة المدى، ما يسمح لنا بإجراء استشعار للموجات فوق الصوتية».

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