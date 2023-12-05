«دليل عملي لغذاء مثالي مستدام» في كتاب متخصص



يوضح كتاب جديد بعنوان «كيفية الوصول إلى قطاع غذائي مستدام - دليل عملي لغذاء مثالي»، أطلق في دبي رسمياً، أمس خلال حفل خاص، الخيارات والقرارات التي من شأنها حماية النظام الغذائي العالمي والارتقاء به إلى آفاق جديدة. ويشرح الكتاب، الصادر عن دار روتليدج، طبيعة ممارسات الاستدامة مجموعةً من المواضيع الغذائية.

ويعرض مؤلفوه (مجموعة من الأكاديميين والخبراء في قطاع الأغذية)، لمجموعة فرص جديدة لإحداث تحول جذري في سلسلة القيمة الغذائية، بالاستناد إلى دراسات الحالة وذلك بهدف تقديم إرشادات حول كيفية تحليل الاستدامة واعتماد أفضل الخيارات الاستراتيجية لدفع عملية التحول المتمحورة حول الإنسان، سواءً داخل الشركات أو عبر سلاسل القيمة.

ومن بين ذلك، ما تشير إليه بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عن مسؤولية قطاع الأغذية عن 31 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، و70 % من الاستخدام العالمي للمياه العذبة، و38 % من استخدام الأراضي، و80 % من فقدان التنوع البيولوجي.





وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميليسا باريت، المديرة العامة العالمية لشؤون تأثير واستدامة الشركات لدى دي إس إس+، الشركة التي تبنت إصدار الكتاب وتنظيم حفل تدشينه، عن الهدف الأساسي من إصدار الكتاب: «أردت مع المؤلفين المشاركين إنشاء دليل عملي لمساعدة الشركات على التعامل مع القضايا الطارئة للاستدامة في قطاع الأغذية. ولتحقيق هذه الغاية، حرصنا على تسخير كل خبراتنا وأدواتنا ومعرفتنا المعززة بالبيانات من أجل المساهمة في كشف الحقائق وتسهيل عمليات الاختيار وتوجيه الإجراءات نحو دعم التحول المستدام وحماية النظم الغذائية».

أهمية

ويشهد الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً قد يصل إلى 60 % في عام 2050 وفقاً لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا سيما في ظل ازدياد عدد سكان الكوكب الذي يتجه نحو بلوغ 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.



ويؤكّد مؤلفو الكتاب أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الأغذية والزراعة يكمن في تزايد عدد سكان العالم وارتفاع الطلب على الغذاء والموارد. وتبرز أهمية الانتقال بالقطاع والمجتمع إلى ضفة الاستدامة، خاصةً في ظل التحول نحو الاقتصاد المستدام، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الإنتاج وإدارة أكبر نسبة ممكنة من الموارد الطبيعية في العالم. وتمتد موجبات هذا التحول لتشمل طلب المستهلكين والعمليات التجارية والإنتاج وسلاسل التوريد وديناميكيات سوق العمل.

وفي مقدمة الكتاب، يتساءل خوان أجيريانو، رئيس مجموعة مشاريع الاستدامة والتكنولوجيا في مجموعة كيري، حول إمكانية تصميم نظام غذائي قادر على تزويد 10 مليارات نسمة بطعام صحي وشهي كل يوم.

ويتيح العدالة في الوصول إلى الموارد ويراعي مختلف الثقافات ولا يسبب الإصابة بالأمراض غير السارية لمليارات البشر، وأن يتجنّب إهدار 30 % من الطعام المنتَج واستنزاف 70 % من المياه المتاحة، مع قدرته على تجديد التربة وإنعاش التنوع البيولوجي والحدّ من الاحتباس الحراري العالمي لأقل من 1.5 درجة. ويلفت إلى أنه لعلّ الطريقة الأمثل لتحقيق هذا الهدف تتمثل في تحول أنظمة الغذاء إلى اعتماد معايير الاستدامة، وتوظيف المعرفة المبتكرة والخبرات الإنسانية والتعاون مع قادة القطاع الذين يجيدون اتخاذ القرارات الصحيحة.