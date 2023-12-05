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غوارديولا: مانشستر سيتي سيتوج بالدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي

12/5/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أنَّ السيتيسينز في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي.

ورغم غياب مانشستر سيتي عن الانتصارات في البريميرليغ آخر 3 مباريات، إلا أن غوارديولا أكد أن العروض التي قدمها السيتيسينز هذا الموسم، تدل على قدرة لاعبيه على مواصلة صناعة التاريخ.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أستون فيلا غداً: "تعلمت أنه إذا كنت تريد الفوز بشيء ما، عليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير من المنافسين، عندما تكون في مستواهم لن يحدث ذلك، علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير".

وتابع: "شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي، إذا لعبنا بالمستويات التي أظهرناها أمام ليفربول، وتوتنهام، فسنفوز باللقب مرة أخرى، الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلاً، لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، الطامح بمكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويتأخر السيتيسينز بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال، ونقطة واحدة عن الوصيف ليفربول.

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