كوزمين يغيب عن المؤتمر الصحافي ومدرب الفيصلي ينتقد «الآسيوي»

عاد وفد فريق الشارقة في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء من العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا، ومنح المدير الفني كوزمين أولاريو لاعبي الفريق راحة قصيرة على أن يعود الفريق للتدريبات مساء الأربعاء استعداداً لخوض مباراة الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين أمام حتا السبت المقبل.

وسجل كوزمين غياباً عن المؤتمر الصحافي الذي تلى خسارة الفريق في عمان أمام الفيصلي، حيث انتظره المنسق الإعلامي للمباراة والإعلاميون الحاضرون أكثر من ربع الساعة، ليضطر المنسق لإلغاء المؤتمر وعقد مؤتمر مدرب الفيصلي أحمد هايل الذي وجه انتقادات للاتحاد الآسيوي فيما يخص اختيار «رجل المباراة».



وقال هايل في تعليقه على المباراة التي قلب فيها فريقه النتيجة من تأخر بهدف لفوز 2-1 بعد نهاية الوقت الأصلي، إنه عالج بعض الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول أمام ضيفه الشارقة، لينجح فريقه في الخروج فائزاً في ختام دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأوضح هايل، بعد المباراة: «عملنا على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول، واستطعنا أن نظهر بشكل مختلف في الشوط الثاني»، وتابع: «الحمد لله نجحنا في تحقيق فوز معنوي مهم، على فريق منظم وصعب ويمتلك إمكانات عالية.. أتمنى أن ينعكس هذا الفوز الثمين على الحالة المعنوية للاعبين، بحيث نقدم مستويات جيدة في بطولتي الدوري والكأس، إذ نطمح لحصد اللقبين»، وتمنى هايل الشفاء العاجل للاعبه، أمين الشناينة، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة.

وختم هايل حديثه: «استغرب عدم حصول رزق بني هاني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الآسيوي، رغم تسجيله هدفاً وصناعته آخر».

انتهاء موسم لاعب الفيصلي

من ناحية أخرى، كشف نادي الفيصلي تفاصيل إصابة لاعبه أمين الشناينة، التي تعرض لها خلال مشاركته أمام الشارقة، وكان الشناينة قد تعرض للإصابة في الدقيقة 83، عندما هيأ نفسه لتسديد كرة من مسافة بعيدة ليصطدم بلاعب الشارقة ضاري فهد، وسقط أرضاً وتم نقل الشناينة مباشرة بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لتقديم العلاج السريع له.

وأوضح الفيصلي عبر حسابه الرسمي: «بعد إجراء الفحوصات الطبية والصور التشخيصية للنجم أمين الشناينة، تبين أنه يعاني من كسرين في عظمة الساق»، وأضاف الفيصلي: «سيخضع الشناينة لعملية جراحية، والفترة المتوقعة لغيابه تصل إلى 6 أشهر»، ويعتبر غياب الشناينة عن الفيصلي لمدة 6 أشهر خسارة كبيرة للفريق، ما يعني انتهاء موسمه رسمياً.

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