«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يطلق معسكراً تدريبياً لكرة القدم الموحدة ضمن «برنامج الصداقة» مع اليابان

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي معسكراً تدريبياً جديداً في إطار برنامج الصداقة بين الإمارات واليابان لكرة القدم الموحدة للسيدات، بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي، والاتحاد الياباني لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويستقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفداً يابانياً للمشاركة في المعسكر الجديد الذي يهدف لتوطيد أواصر برنامج الصداقة وكرة القدم الموحدة للسيدات بين الإمارات واليابان، والذي شهد فعاليات سابقة.

كما سيتم إقامة فعاليات رياضية وثقافية من شأنها دعم المشاركة الفعالة لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات، وتطوير مهاراتهن.

ويأتي المعسكر الجديد اتساقاً مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 ـ 2031 التي أطلقتها في أغسطس الماضي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث يدعم ممارسة الفتيات من أصحاب الهمم للرياضة، إذ ستشارك لاعبات من كلا البلدين في مباريات ودية ودورات تدريبية مشتركة.

ويستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم الفعاليات الرياضية التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في إطار المعسكر، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية خلال الفترة من 3 ديسمبر الجاري، وحتى 8 من الشهر نفسه.

وستقام منافسات بين اللاعبات من الجانبين في مركز تدريب المنتخبات الوطنية التابع لاتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، فيما ستنضم إلى البرنامج 10 لاعبات إماراتيات و4 مدربين وفنيين، إضافة إلى 8 لاعبات يابانيات و5 مدربين وفنيين.

وسيشارك فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات والمنتخب الياباني لكرة القدم للسيدات من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في فعاليات تدريبية إماراتية يابانية موسعة تعزز من قدراتهن.





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