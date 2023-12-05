مذكرة تفاهم بين شرطة دبي و«عجمان لأصحاب الهمم»

وقع نادي عجمان لأصحاب الهمم أول من أمس مع القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون وشراكة لبطاقة إسعاد، جرى التوقيع في نادي ضباط شرطة دبي في القاعة الكبرى، ووقع سعيد محمد سعيد المهري عضو مجلس إدارة النادي نيابة عن أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة.



يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع، والتي تسعى لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.. وتفعيل التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة الرامية جميعها لإسعاد المواطنين من أبناء الدولة، وخصوصاً الفئة الأقرب إلى القلب فئة أصحاب الهمم..



علماً أن بطاقة إسعاد قد منحت لأعضاء النادي من أصحاب الهمم مجاناً، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة التي تولي أصحاب الهمم رعاية خاصة. وقد منحت إمارة دبي أخيراً بطاقة إسعاد إلى أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين، ضمن خطة الإمارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى المعيشة والرفاه لدى المواطنين من أصحاب الهمم.

وكما هو معروف أن مزايا بطاقة إسعاد عديدة، إذ إنها توفر خصومات كثيرة في الصحة والتعليم والإسكان والمطاعم والمحلات التجارية والمتنزهات والفنادق وغيرها بالإضافة إلى أكثر من 92 من العلامات التجارية حول العالم.

وأعرب أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، عن بالغ سعادته لتوقيع مثل هذه الاتفاقية التي سوف تخفف الكثير من الأعباء عن المنتسبين لنادي عجمان لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم، وهو ما يسعى النادي إلى تحقيقه عبر الشراكات الاستراتيجية مع الدوائر والإدارات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الدولة.

وذكر أن أبواب نادي عجمان لذوي الإعاقة مفتوحة على مصراعيها لأية جهة حكومية أو غير حكومية للدخول مع النادي في مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى إسعاد أصحاب الهمم وتعود بالفائدة لطرفي الاتفاقية.





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