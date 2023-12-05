تأكد غيابه عن ثمن نهائي دوري الأبطال.. برشلونة يفقد شتيغن فترة طويلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر الألماني أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، الخضوع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، حيث يعاني من آلام في الظهر.
وكان البارسا منح شتيغن حرية الاختيار بين الخضوع لجراحة أو اتباع العلاج، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر شتيغن الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة للتخلص من الآلام.
وبحسب الصحيفة، سيكون الغياب المتوقع لشتيغن عن المباريات مع برشلونة
من شهرين إلى 3 أشهر.
ويغيب تير شتيغن بذلك عن مباريات عديدة في الليغا وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، وهناك بعض الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام فبراير المقبل.
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