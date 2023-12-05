تأكد غيابه عن ثمن نهائي دوري الأبطال.. برشلونة يفقد شتيغن فترة طويلة

قرر الألماني أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، الخضوع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، حيث يعاني من آلام في الظهر.

وكان البارسا منح شتيغن حرية الاختيار بين الخضوع لجراحة أو اتباع العلاج، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر شتيغن الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة للتخلص من الآلام.

وبحسب الصحيفة، سيكون الغياب المتوقع لشتيغن عن المباريات مع برشلونة

من شهرين إلى 3 أشهر.

ويغيب تير شتيغن بذلك عن مباريات عديدة في الليغا وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، وهناك بعض الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام فبراير المقبل.

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