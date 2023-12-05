ثوربيورنسن يشارك في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2024» للغولف

تمكن مايكل ثوربيورنسن، طالب جامعة ستانفورد، من حجز مقعده في النسخة القادمة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التابعة لجولة دي بي وورلد، وذلك بعد تصدّره ترتيب جولة، بي جي أيه، للجامعات نهاية موسم الخريف الماضي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تعد إحدى أبرز فعاليات جولة دي بي وورلد ضمن سلسلة رولكس، في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 18 وحتى 21 يناير المقبل، وتعد هذه النسخة هي الثالثة التي ينضم إليها متصدّر ترتيب جولة «بي جي ايه للجامعات».

دعوة



وكان ثوربيورنسن قد شارك في منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لعام 2023، بدعوة مُقدمة من أحد الرعاة، وسجل 64 نقطة في الجولة الثالثة لينهي البطولة في المركز الـ20 في أول مشاركة له في بطولة ضمن جولة دي بي وورلد. وتمكّن اللاعب الأمريكي من اجتياز المراحل الأولى والثانية في أربع بطولات تابعة لجولة بي جي ايه.

وكان من أبرزها حصوله على المركز الرابع في بطولة ترافيلرز 2022، وتأهل أيضاً لبطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات. أما فيما يتعلق ببداياته في جامعة ستانفورد، وفاز ثوربيورنسن بكل من بطولة فايتنغ إليني إنفيتيشينال وبطولة باك-12، كما حصل على لقب أفضل لاعب جولف في بطولة باك-12 لعام 2023.

دعم



وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يعد دعم اللاعبين الناشئين في رياضة الجولف محلياً وعالمياً أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وإن شراكتنا مع جولة بي جي إيه لا تقتصر على توفير الفرصة للمواهب الشابة في الرياضة للتنافس ضد أبرز محترفي الجولف في العالم فحسب، وإنما تتيح لهم أيضاً اكتساب الخبرة التنافسية الكفيلة بصقل مواهبهم والارتقاء بمستوياتهم. ونتطلع إلى الترحيب بمايكل ثوربيورنسن في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير المقبل بعد الأداء المبهر الذي قدمه النجم الصاعد في جولة بي جي ايه للجامعات».





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