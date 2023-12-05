Wednesday, 06 December 2023 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة دبي ترفع مستوى المنافسة في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

12/5/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قررت القيادة العامة لشرطة دبي، رفع حجم التحدي والمنافسة في النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، والتي ستنطلق 3 حتى 7 فبراير المقبل، وذلك برفع قيمة الجوائز من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار.

وجاء قرار رفع قيمة الجائزة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين فرق الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن رفع قيمة الجوائز المالية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم نسخة استثنائية قادمة في التحدي الذي حظي خلال نسخه الأربع الماضية بإعجاب وثناء قادة الشرطة ورؤساء فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دولة العالم.


وبيّن العميد عبيد مبارك الكتبي أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، يعتبر اليوم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وتشهد منافساته ارتفاعاً عاماً بعد عام من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية.

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها تحدي إنقاذ رهينة، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107540742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث