شرطة دبي ترفع مستوى المنافسة في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قررت القيادة العامة لشرطة دبي، رفع حجم التحدي والمنافسة في النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، والتي ستنطلق 3 حتى 7 فبراير المقبل، وذلك برفع قيمة الجوائز من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار.

وجاء قرار رفع قيمة الجائزة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين فرق الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن رفع قيمة الجوائز المالية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم نسخة استثنائية قادمة في التحدي الذي حظي خلال نسخه الأربع الماضية بإعجاب وثناء قادة الشرطة ورؤساء فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دولة العالم.



وبيّن العميد عبيد مبارك الكتبي أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، يعتبر اليوم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وتشهد منافساته ارتفاعاً عاماً بعد عام من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية.

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها تحدي إنقاذ رهينة، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز