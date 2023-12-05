أبطال آسيا.. العين يؤكد زعامته ويعزز صدارته للمجموعة الأولى بثنائية في مرمى آهال

أكد العين

زعامته على المجموعة الأولى

وعزز صدارته بالفوز الخامس من 6 مواجهات بعد

تغلبه

خارج

قواعده على أهال التركماني 2-1 مساء اليوم

على ملعب استاد اشقباد في ختام مباريات مرحلة المجموعات

لدوري أبطال آسيا، وبذلك ينتقل ممثل الإمارات

إلى

ثمن النهائي

برصيد 15 نقطة و17 هدف

مقابل 9 أهداف ولجت مرماه ، و سجل العين هدفيه من ركلتي جزاء

سددهما

بنجاح

سفيان رحيمي في الدقيقة (12) وعمير اتزيلي في الدقيقة (32) بينما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (35) عن طريق المان تاغييف، وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت فاز الفيحاء على مضيفه بختاكور الأوزبكي 4-1

ليحل ثانيا برصيد 9 نقاط

الفوز الثالث

وهذا هو الفوز الثالث للعين على الفرق التركمانية

من ثلاث مواجهات

ورقم 19

من 67 مباراة خاضها بدوري أبطال آسيا خارج

أرضه،

وتعادل 22 مرة

وخسر في 26 مناسبة.

الشوط الأول

انهى العين شوط اللعب الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، بعد بداية مثالية قدم فيها

ممثل الإمارات

مردود فني

متميز سيطر بموجبه

على مجريات اللعب

ويهاجم مرمى مضيفه التركماني

باستمرار

عن طريق الأطراف

والعمق

وتضيع له أكثر من فرصة

قبل أن يتحصل المغربي المتألق سفيان رحيمي على ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدته بيد المدافع التركماني

ليتقدم

لها بنفسه

ويحرز الهدف الأول.

الهدف الثاني



تابع العين سيطرته

وضغطه

الهجومي

عن طريقي

عمير اتزيلي، وسفيان رحيمي، ليحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة

الأخير داخل منطقة العمليات

عندما حاول متابعة تسديدة

اتزيلي، التي ارتدت من الحارس، وتقدم

عمير اتزيلي، للركلة ليسددها بنجاح في المرمى

معززا تقدم

العين بالهدف الثاني، وذلك قبل أن يقلص

أصحاب الأرض

الفارق بتسجيل الهدف الأول بعد

خطأ دفاعي

غير

مبرر

من

المدافع كوامي، الذي تساهل في ابعاد كرة امام المرمى ليجدها اللاعب تاغييف ويسجل منها الهدف الأول.



الشوط الثاني



في الشوط

الثاني

اندفع

أصحاب الأرض للهجوم

بحثا عن تعديل النتيجة

وتركز هجومهم

على الجهة اليسرى لمرمى العين حيث يتواجد المدافع الشاب خالد علي صاحب التجربة القليلة، وبالمقابل بدا العين متراجعا إلى حد ما لتندر فرصه إلا من بعض الاجتهادات الفردية

المتفرقة التي كان يقوم

سفيان رحيمي، والذي وقع

في مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة.

واستمر

أهال التركماني مهاجما والعين متراجعا

وقد تعددت أخطاء لاعبيه في الوسط والدفاع

ليتألق الحارس الدولي خالد عيسى في التصدي لمحاولات خطيرة وتسديدات متتالية

لأصحاب الأرض ليبقي النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية المباراة

بفوز العين بهدفين مقابل هدف.

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