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كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر العصور

12/5/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن لاعبه المصري محمد صلاح،
ضمن أعظم لاعبي العالم على مر العصور.

ويقترب محمد صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 له مع ليفربول بجميع المسابقات، وقال كلوب في هذا الشأن، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة الريدز شيفيلد يونايتد التي تقام غداً الأربعاء: "لست متأكداً من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى، تطوره لا يصدق ومثير للإعجاب".

وتابع: "صلاح من بين أعظم اللاعبين على مر العصور، دون أدنى شك".

وتطرق كلوب للحديث عن حالة البرتغالي جوتا، حيث قال: "حالته تتحسن، ولكن لن يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد، الأمر نفسه ينطبق على الحارس البرازيلي أليسون بيكر".

ورفض كلوب إلقاء اللوم على الحارس كاوميهين كيليهير الذي لم يستطع أمام فولهام تعويض تأثير غياب أليسون، وقال: "أعتقد أنه لعب مباراة جيدة حقاً، ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفين، كان سيء الحظ في هدف هاري ويلسون".

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