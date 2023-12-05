نجم ليفربول السابق: هدوء صلاح أفقده التقدير المناسب

أكد لويس غارسيا نجم ليفربول السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، غير مقدر من قبل عالم كرة القدم بشكل عام.

وقال غارسيا، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن عدم تقدير صلاح يرجع إلى أنه لاعب هادئ جدًا، لا يسعى للتواجد في العناوين الرئيسية للأخبار، ولم يكن أبدًا جزءًا من مشكلة، أحيانًا يجب أن تكون مشاركًا في شيء ما لتكون مقدرًا".

وأضاف: "أعتقد أن الناس بدأوا يفهمون ذلك، إنه أحد أهم اللاعبين في الـ 10 سنوات الماضية، وأحد أفضل اللاعبين في الـ 50 سنة الماضية لليفربول".

وأتم: "الأشخاص الذين يتابعون ليفربول يعرفون مدى أهميته ويقدرونه، وأعتقد أنه يشعر بالحب داخل أنفليد".

ويتصدر صلاح حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز