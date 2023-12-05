عندما تصطدم الكرة بالشباك.. الخشبات الثلاث تحرم برشلونة من صدارة «الليغا»

وقف إطار المرمى (القائمان والعارضة) مانعاً أمام برشلونة للصعود لصدارة الليغا، حيث يعد الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية، الذي بلغ متوسط تسديداته على العارضة والقائمين (0.70) في المباراة.

هذا الأمر حرم برشلونة من حصد 7 نقاط إضافية على رصيده الحالي (34 نقطة)، حيث يحتل حالياً المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف صاحبي الصدارة، ريال مدريد وغيرونا.

ويقول التعليق الصوتي للممثل جوانثان ريس مايرز في المشهد الافتتاحي لفيلم "ماتش بوينت" أو (نقطة المباراة)، للمخرج وودي آلان "في مباراة التنس، هناك أوقات تصطدم فيها الكرة بالشباك، وخلال أجزاء من الثانية، قد تواصل طريقها للأمام أو تتراجع للخلف، مع قليل من الحظ، قد تستمر الكرة للأمام وتفوز بالنقطة أو تتوقف وتخسر النقطة".

برشلونة في موسم 2023-24 يمر بسيناريو مشابه لهذا لكن مع القائمين والعارضة التي حرمته من التفوق في 3 مباريات خاضها، وبحسب بيانات شبكة (بي سوكر) تعرض برشلونة لـ 3 انتكاسات بسقوطه أمام ريال مدريد (1-2) وتعادله مرتين أمام مايوركا (2-2) ورايو فاليكانو (1-1)، بينما كان يمكن أن تنتهي بفوز برشلونة إذا دخلت الكرة الشباك بدلاً من اصطدامها بالعارضة والقائمين.

ويعد البرتغالي جواو فيلكس أكثر لاعب في برشلونة سدد الكرة في إطار المرمى بواقع 4 مرات في أول 20 مباراة رسمية له بقميص "البلوغرانا"، وكانت المرة الأولى لفيليكس أمام مايوركا (2-2) حين نفذ تسديدة بيمناه تصدى لها القائم الأيسر للحارس رايكوفيتش.

كما حدث الأمر نفسه مرتين ضد ريال مدريد (1-2): تسديدة فيرمين لوبيز في الشوط الأول ورأسية إينييجو مارتينيز في الشوط الثاني، قبل أن يسجل جود بيلينجهام هدفي الفوز للريال.

وفي فاليكاس، ملعب فاليكانو حيث تعادل البارسا (1-1) بهدف ذاتي لفلوريان لوجون (ق82)، حرم القائم البرازيلي رافينيا من هدف كان سيقلب النتيجة.

وفي المباريات الـ 8 الأخرى التي سدد فيها لاعبو برشلونة في العارضة والقائمين: فاز فريقهم على قادش (2-0)، فياريال (3-4)، أوساسونا (1-2)، إشبيلية (1-0)، أتلتيك بيلباو (1-0)، شاختار (2-1)، بورتو (2-1)، أتلتيكو مدريد (1-0).

في المجمل، أهدر برشلونة 14 هدفا من كرات ارتدت من العارضة والقائمين في 20 مباراة بين دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وهي نفس عدد التسديدات المهدرة أيضا من قبل ليفربول، رغم أن الفريق الإنجليزي سددها في 21 مباراة.

لذا فإن متوسط عدد التسديدات في إطار المرمى للريدز بلغت (0.67)، أي أقل في النسبة مقارنة بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وحال واصل المسار نفسه فإن برشلونة سيقترب بهذا الشكل من نسبة 0.75 تسديدة لكل مباراة في القائم (44 في 59 مباراة) التي سجلها الفريق الكتالوني في موسم 2017-18 حينما كان تحت قيادة إرنستو فالفيردي وبقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، حينما توج بثنائية الدوري والكأس المحليين.

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