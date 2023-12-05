دبا الفجيرة والعربي يقودان أحلام «الهواة» في أغلى الكؤوس

ضمن فريقا دبا الفجيرة «النواخذة»، والعربي الوجود في دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقيادة أحلام فرق دوري الأولى «الهواة» نجو اللقب الغالي، بعد أن توج الفريقان مشوارهما في التصفيات التمهيدية ببلوغ دور ثمن نهائي الكأس الغالية، والانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين، والتي يبلغ عددها 14 فريقاً في انتظار إجراء القرعة.

عودة

وبالعودة لمباريات التصفيات التمهيدية، التي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وانتهت أول من أمس بمباريات نصف النهائي، لعبت كافة المواجهات بخروج المهزوم اعتباراً من الدور التمهيدي الأول، مروراً بمباريات دور الثمانية، ثم دور الأربعة، والذي كشف عن تأهل النواخذة بعد الفوز على الجزيرة الحمراء بهدف، والعربي على دبا الحصن بذات النتيجة.

غياب

غابت المفاجآت خلال مباراتي نصف نهائي تمهيدي الكأس، بعد أن كرر دبا الفجيرة فوزه على الجزيرة الحمراء، والذي فاز عليه قبل أسبوع، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى بنتيجة هدفين دون مقابل، وفي اللقاء الثاني لم يستغل دبا الحصن إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره، فضلاً عن خوض العربي الفريق الضيف اللقاء لأكثر من نصف ساعة وهو بعشرة لاعبين، ليتمكن العربي من الحفاظ على هدف التقدم، الذي أحرزه البرازيلي جونيور هداف المسابقة، والذي قاد فريقه لبلوغ مصاف دور الـ 16، بعد عدة مواسم لم يبلغ فيها ممثل إمارة أم القيوين هذا الدور.

شهدت المباريات الـ 16، التي أقيمت طوال فترة التصفيات التمهيدية تسجيل اللاعبين 49 هدفاً، حيث تصدر مهاجم العربي التصفيات برصيد 3 أهداف، وأشهر الحكام 70 بطاقة ملونة، منها 3 بطاقات حمراء.

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