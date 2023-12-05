الكتابة.. الترياق الأفضل للقارئ

الكتابة منحت الإنسان التفوق، منحته التميز، ولكن الأهم أنها منحته القدرة على التطوير وحفظ المعلومات، وبما أننا في زمن ننعم فيه بخصال الكتابة وحسناتها الكثيرة جداً والمتنوعة، بل ننعم بنتائجها المذهلة ونجاحها في قيادة البشرية نحو التطور والرقي والحضارة، فإنه من البديهي أن ينشأ لها الدور والمعاهد والمناهج التي تحث على الإبداع والتميز فيها، وأن تكون هناك برامج متواصلة وقوية تدفع نحو التطوير في هذا المجال، وأي تراجع أو عدم حماس في هذا المضمار فإنه ودون شك سينعكس على مجالات الحياة الأخرى.

لو قدر لك وتوقفت أمام أي مؤلف وكاتب، وسألته ما الذي تعنيه الكتابة والتأليف له؟ وما هو شعوره وهو يمارس هذا الفعل؟ فإنني أجزم بأنه سيعبر عن السعادة كونه واحداً ممن يبذل كل ما بوسعه لاحتراف هذا العمل، أو إذا صح التعبير احتراف هذا الجهد وبذله، لأن في الكتابة، فضلاً عن خصالها العظيمة الأخرى، لذة عظيمة وفائدة كبيرة لكل من يتوجه نحوها، وهذا الجانب هو الذي يجعل كل مؤلف يراهن على الفعل الكتابي أكثر من سواه من المفاهيم التي تتعلق بالنوع أو التخصص أو غيرها من المصطلحات التي أرهقتنا، والكثير من المفاهيم المعقدة أو المبهمة.. ستجد مؤلفين تغمرهم الحماسة ونشوة الفخر كونهم ممن يمارسون التعبير عن الأفكار والركض خلفها وتدوينها، ومرد اعتزازهم وسعادتهم تعود لكونهم يصبون جهودهم في الحقل الذي نقل أو ساهم في نقل البشرية وتطورها، أو المجال الذي كان له الدور العظيم في تقدم الإنسان ورقيه وتميزه وإبداعه.





هذا في جانب الحديث عن المؤلفين ومن يمارس الكتابة، أما القراء فعليهم أن يتذكروا ما قاله الروائي التركي الفائز بجائزة نوبل أورهان باموق: «المهارة ليست بقراءة المكتوب فقط». ولعلي أنتهز المعنى العميق الذي تحمله هذه الكلمات لأقول بأنه ومن هنا يصعد دور القارئ للواجهة، كونه هو المتلقي، ومن وجهة نظري هو الفيصل والحكم والمحك، هو الصدى لأي نص، أو إذا صح التعبير لأي كتابة يقوم بقراءتها، فما هي الكتابة دون وعي القارئ دون فهم المتلقي؟ ولو لم تكن البشرية متلقياً للفعل الكتابي لما تطورت ولما تقدم الإنسان.. إذاً رغم كل مصطلحات النصوص وجميع نظريات النقد، فإنني أعتبرها تتوقف عند نجاح النص، عند تلقيه الحسن والإشادة من القراء، مهما كان رأي النقاد أو المدارس النقدية وبحوثها ودراساتها.





وكما قال المؤلف المسرحي والشاعر الفرنسي موليير: «على الإنسان أن ينظر لنفسه بتأمل وعمق قبل أن ينتقد الآخرين»، بل كما قال الناقد كينيث تينان: «الناقد رجل يعرف الطريق، ولكنه لا يعرف القيادة»، ولعل هذه المقولات تقودنا نحو التوقف عند الفرق الجوهري بين من يمارس الكتابة، وبين من يقوم بدور الناقد، وهو يفتقد جوهر هذا الفعل وقيمته، أو عدم الإلمام بعمقه أو عدم المعرفة بالتعب والآلام التي يعانيها المؤلف عند الكتابة، أو عدم تقدير هذا الجهد، والاكتفاء بإصدار حكم تحت أي عنوان من عناوين النقد المعروفة.



وفي العموم تظل الكتابة رغبة للتنوير وأداة مثلى وهامة لنشر المعرفة، وأعتقد أن هذه وظيفتها منذ فجر تاريخها، وأيضاً ستبقى هذه وظيفتها رغم كل النظريات التي تدرسها وتوزع أدوارها ووظيفتها ورسالتها، وهي ستبقى الفعل الأجمل في عقل وقلب كل مؤلف، رغم أنه قد يتعرض في كثير من الأحيان لسوء الظن أو التجاهل، رغم أنه قد نزف شيئاً من روحه بين الكلمات، أو أن يحصد الجليد والبرودة كردةِ فعل على منجز أخذ منه الكثير من الجهد والأرق، وكأنه قد تركه هرماً متعباً، ورغم هذا يعود مراراً وتكراراً لحضن الكتابة بعشق وشوق.





وكما يتضح لنا فإن الفعل الكتابي تحيط به شجون وهموم وعقبات تقود مهمة التأليف نحو السمو، ولتصبح وظيفة نخبوية جديرة بالاحترام، والسبب ببساطة متناهية، لأنهم – المؤلفين - يصارعون على عدة جبهات، يقاومون الناشر القاسي الجامد، ويكتبون لناقد غير واعٍ، ولقارئ غير متفهم، ودون أي غطاء وسياج للحماية.. بعد هذا جميعه ألا يتضح لنا دور الكتابة ودور من يمارسها، ومن يعمل على تطويرها؟ ألا يتضح لنا عمق هذه المهمة، وتاريخها الضارب العمق في تاريخ الإنسان؟ وقبل هذا وبعده ما هي العلوم والمخترعات والمبتكرات دون الكتابة والتأليف، دون أن يكون هناك ثلة ممن أخذوا على عاتقهم وظيفة القلم وإرشاد البشرية وحفظ وصون تراثها وذاكرتها من الضياع، كم نحن بحاجة لمناهج التعليم والتطوير في مجال الإبداع الكتابي، والأخذ بيد كل من توجه نحو هذا المضمار، ومنحهم فرصة التحليق في سماء الإبداع ورسم خيالات من الآمال والطموحات، والكتابة عن شغف الإنسان وتطلعاته، عن بؤسه وشقائه، تفاؤله ونجاحه، وإذا لم يقم الكتاب والمؤلفون بهذه المهمة فمن لها إذاً؟! بل من الذي سيبلغ كل قارئ بأن الكتابة والتأليف شفاء وعون وفعل جميل يعود ويرتد عليه بالفائدة والخير، كما قالت الكاتبة والمؤلفة هنرييت كلوزر: «الترياق الأفضل للقارئ العليل، هو في الكتابة».

وفي حضرة الحروف والكلمات، وعمقها الضارب في الزمن، وأثرها العظيم جداً، هل يجدر القول بأن الكتابة تاريخ عميق من المنافع لإنسان غير مبالٍ؟!