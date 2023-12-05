Wednesday, 06 December 2023 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي للكشف عن جسيمات من البلاستيك

12/5/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استخدم فريق بحثي متعدد التخصصات من جامعة واترلو الكندية، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الميكروبلاستيك (جسيمات صغيرة من البلاستيك) بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Environmental Pollution العلمية الدولية، يوجد الميكروبلاستيك عادة في الطعام، وهي ملوثات خطيرة تسبب أضراراً بيئية جسيمة – ويعتبر العثور عليها هو المفتاح للتخلص منها.

واستخدم الفريق البحثي أداة تحليلية قوية يمكنها تعداد وتحديد ووصف العديد من الميكروبلاستيك الموجودة، حيث استخدم طريقة طيفية متقدمة تعرض الجزيئات لسلسلة من أطوال الموجات الضوئية، ووجدوا أن البلاستيك أنتج أنواعاً مختلفة من الإشارات استجابة للتعرض للضوء؛ والتي تشبه بصمات الأصابع التي يمكن استخدامها لتمييز الجزيئات على أنها ميكروبلاستيك أم لا.

MENAFN05122023000110011019ID1107540735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث