الذكاء الاصطناعي للكشف عن جسيمات من البلاستيك

استخدم فريق بحثي متعدد التخصصات من جامعة واترلو الكندية، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الميكروبلاستيك (جسيمات صغيرة من البلاستيك) بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Environmental Pollution العلمية الدولية، يوجد الميكروبلاستيك عادة في الطعام، وهي ملوثات خطيرة تسبب أضراراً بيئية جسيمة – ويعتبر العثور عليها هو المفتاح للتخلص منها.

واستخدم الفريق البحثي أداة تحليلية قوية يمكنها تعداد وتحديد ووصف العديد من الميكروبلاستيك الموجودة، حيث استخدم طريقة طيفية متقدمة تعرض الجزيئات لسلسلة من أطوال الموجات الضوئية، ووجدوا أن البلاستيك أنتج أنواعاً مختلفة من الإشارات استجابة للتعرض للضوء؛ والتي تشبه بصمات الأصابع التي يمكن استخدامها لتمييز الجزيئات على أنها ميكروبلاستيك أم لا.