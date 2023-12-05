حمدان بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ويطمئن على حالتهم الصحية



زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة وذلك في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

واطمأن سموه خلال الزيارة على الأوضاع الصحية للأطفال وذويهم والتقى الأطقم الطبية المشرفة على خطط العلاج وإعادة التأهيل واستمع لشرح عن طبيعة الحالات المَرضية ومدى تماثلها للشفاء.

ووجه سموه بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية متمنياً للجميع الشفاء العاجل وأن يُنعم الله عليهم بالصحة والسلامة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها مشيراً سموّه إلى أن قيادة الدولة الرشيدة وفرت جميع الإمكانيات والمتطلبات الصحية والطبية اللازمة للمرضى والمصابين حتى يتمكنوا من العودة سالمين إلى ديارهم الأمر الذي يعكس نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وفي مقدمتها النساء والأطفال.

رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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