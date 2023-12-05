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رئيس الدولة يمنح سفير جورجيا وسام الاستقلال

12/5/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، سعادة باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، سعادة السفير الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جورجيا في جميع الأصعدة، مثمناً الدور الذي لعبه سعادة السفير في الدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّم له الشكر على ما بذله من جهود، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة كالاندادزه عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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