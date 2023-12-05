ثاني الزيودي: أفريقيا محورية لجهود العالم للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على أهمية التجارة مع دول القارة الافريقية، حيث تمتلك دول القارة اقتصاداً حيوياً واعداً وغنياً بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع.

وأضاف أن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات مع أفريقيا إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معاليه خلال مؤتمر حول التجارة المستدامة في أفريقيا تحت شعار "تحويل التجارة الأفريقية من أجل القدرة على التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة"، أن منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا تساعد في دفع إجراءات الاستدامة وتعزيز التعاون. قال معاليه: "أفريقيا قارة ستكون محورية بشكل متزايد لجهود العالم للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وامتلاك الموارد الطبيعية والمواهب والاتصال التجاري لتطوير وتوزيع المنتجات والخدمات الخضراء.

يجب اعتبار دعم قدرة أفريقيا على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، واستخراج المعادن المطلوبة، وربط منتجيها بسلاسل التوريد أولوية إنمائية. تعد منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا محركا مهما لتعاون أصحاب المصلحة في هذه الجهود، مما يتيح الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز المرونة الاقتصادية لأفريقيا واستقلالها - وتدعم التحول الاقتصادي العالمي ".



وخلال المنتدى سلط سلطان أحمد بن سليم، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، الضوء على الحلول اللوجستية الفعالة من حيث التكلفة من أفريقيا وأهمية الاستدامة في التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث تسير مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على نهج أهداف التنمية نفسها التي تنشدها قارة أفريقيا، وهذه رؤية اقتصادية من شأنها التحفيز على إقامة الشراكات الواعدة.



وقال وليد حارب الفلاحي ، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات التجاري: "إن الإمكانات الهائلة عبر مختلف القطاعات في أفريقيا لا تعرف حدودا و ذلك لان المبادرات الرائدة مثل التجارة المستدامة في أفريقيا

تلعب شدورا حاسما، وتعزز وجهات نظر جديدة مع كل مسعى. التفكير في رحلة استمرت 25 عاما كرئيس تنفيذي لشركة دبي للاستشارات والمركز التجاري الإماراتي، يظهر تحقيق إمكانات أفريقيا غير المستغلة كمنارة للمستثمرين ذوي الرؤية. بينما نمضي قدما، يمتد التزامنا إلى الابتكار المستمر والمساهمات الكبيرة في مؤتمر الاطراف 29 القادم والجمعية العامة للأمم المتحدة 79.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، "تتقدم قارتنا، ليس فقط في الموارد الطبيعية ولكن في التجارة الخضراء ومختلف الممارسات المستدامة. معا، نساهم في الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة."

واعرب البروفيسور بنديكت أوراما الرئيس التنفيذي

ورئيس

مجلس الإدارة لبنك الصاردات الافريقي :أهنئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر الأطراف

ووضع الأشياء التي تهم أفريقيا على جدول أعمالها.

ويقف مؤتمر التجارة المستدامة في أفريقيا كمبادرة محورية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على عالمنا والسعي لتحقيق التجارة والتنمية الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الأقل ثراء مثل تلك الموجودة في أفريقيا. تحقيق هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لتجنب الاختيار الصعب بين تأمين الكوكب للمستقبل وضمان سبل العيش الأساسية اليوم. أثني على شركائنا الكرام، السيد وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة و شركة دبي للاستشارات ، بالإضافة إلى سعادة. وامكيلي ميني من أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعاونهم في تنظيم هذا الحدث الهام..

ونجح الحدث في توحيد المؤثرين في هذه المنطقة

والخبراء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، المدير التنفيذي

ورئيس مجلس إدارة بنك أفريكسيم؛ بنك الصادرات الافريقي ومعالي ناردو بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا ؛ ومتحدثون بارزون مثل الدكتور. جيمس موانغي، العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويتي القابضة ؛ وسولومون كواينور، نائب الرئيس - القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، بنك التنمية الأفريقي؛ وشاكا كاريوكي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للاستثمار، كوراكو كابيتال مانجمنت؛ ويوسف دايا، مدير العلاقات والسياسة التجارية للاتحاد الأفريقي/ البنك الافريقي للصادرات .



