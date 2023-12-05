حماس: لا تفاوض أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، يوم الثلاثاء، أن الحركة لن تدخل في مفاوضات أو تبادل للمحتجزين مع الجانب الإسرائيلي في ظل "العدوان على قطاع غزة".
وقال حمدان
في مؤتمر صحافي :"لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف أن الحركة " تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل".
وكانت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس قد قد انتهت صباح الجمعة الماضي، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.
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