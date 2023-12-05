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حماس: لا تفاوض أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان على غزة

12/5/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، يوم الثلاثاء، أن الحركة لن تدخل في مفاوضات أو تبادل للمحتجزين مع الجانب الإسرائيلي في ظل "العدوان على قطاع غزة".


وقال حمدان
في مؤتمر صحافي :"لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".


وأضاف أن الحركة " تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل".

وكانت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس قد قد انتهت صباح الجمعة الماضي، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

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