الجيش الإسرائيلي يكشف وثائق تظهر "مستوى من الإعداد" لهجوم حماس فاجأ المحللين العسكريين

كشفت وثائق وبيانات كان بعضها في حوزة مقاتلين فلسطينيين شاركوا في تنفيذ الهجوم غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر وبعضها الآخر في أجهزة تم الاستيلاء عليها وعرضها الجيش الإسرائيلي على الصحافة، "مستوى من التفاصيل والإعداد" فاجأ المحللين العسكريين الإسرائيليين.

وأوضح ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية أن هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة ونظام "جي بي إس" لتحديد المواقع وكاميرات "غوبرو" وأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط ووثائق وكتيبات "تظهر سنوات من التحضير لمهاجمة كيبوتسات وقواعد عسكرية. إنها خطة لمعركة".

ومن أجل الغوص في الوثائق المكتوبة باللغة العربية وفك رموز ملايين البيانات الإلكترونية، أعادت إسرائيل تفعيل وحدة تسمى "عمشات" (اختصار لقسم استعادة الوثائق والمعدات التقنية للعدو) بعد 7 أكتوبر.

أسست هذه الوحدة المرتبطة بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عقب حرب عام 1973.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الأول من ديسمبر أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حصلت على وثيقة قبل أكثر من عام من الهجوم تفصّل عملية مماثلة لتلك التي نفّذت في 7 أكتوبر، لكن الاستخبارات اعتبرت أنه سيناريو "خيالي".

ومن خلال تحليل البيانات التي جمعت بعد 7 أكتوبر، قال الضابط الاسرائيلي لصحافيين من بينهم صحافي من وكالة فرانس برس "أكثر ما فاجأني هو مستوى التفاصيل والإعداد" لهذه العملية.

- دليل أخذ رهائن -

اكتشفت في أجهزة كمبيوتر خطط تكتيكية مفصلة شملت لائحة أهداف وأسماء الوحدات المشاركة وأعضائها ومهمة كل واحدة منها مع التفاصيل العملياتية والتوقيت الدقيق وقائمة الأسلحة المطلوبة.

وعثر أيضا على رسم يدوي تفصيلي لمستوطنة ناحل عوز التي دخلتها حماس يوم الهجوم. وعثر في حوزة مقاتلين قتلى على صور دقيقة بالأقمار الاصطناعية للكيبوتسات التي تعرضت للهجوم.

وليس لدى ذلك الضابط أدنى شك في أن المعلومات حول الكيبوتسات جاءت من الداخل من "عمال فلسطينيين أو عرب إسرائيليين". وأضاف "في ما يخص القاعدة العسكرية (ناحل عوز)، لا نعرف. لكنها (المعلومات) لا يأتي من مصدر مفتوح" خصوصا أن كل ما عثر عليه يظهر أن "جزءا من التدريب ركّز على طريقة أخذ رهائن. وتظهر وثائق ما يجب القيام به وطريقة التعامل معهم"، كما أوضح ضابط آخر في الاستخبارات الإسرائيلية.

واكتشف أيضا مع مقاتلين قتلى "قائمة مرجعية" لطريقة أخذ رهائن و"دليل محادثة" مع الرهائن.

وتشمل "القائمة المرجعية" و"دليل المحادثة" اللذان اطلعت عليهما وكالة فرانس برس أمورا مثل "عصب العينين وتربيط اليدين وتجهيز غرفة الأسر وتفتيش ملابس الرهائن" ومفردات بالعبرية ومرادفها بالعربية للتحدث إلى الرهائن مثل "لا تتحرك وارفع يديك واسكت وامشي بسرعة".

- "ما يثير الاهتمام" -

وتشير وثائق أخرى إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات أيضا بقتل مدنيين، وفقا للضابطين. وقال أحدهما "أرادوا إحداث صدمة من شأنها أن تحطّم معنويات" الإسرائيليين.

كذلك، عثر على وثائق لا علاقة لها بالعملية، وبعضها له قيمة عسكرية عالية.

وقال الضابط الثاني "بعض مقاتلي حماس لم يتم إبلاغهم بأي شيء ولم يعرفوا ما الذي سيحدث. ودخل كثر إلى إسرائيل ومعهم أشياء لا علاقة لها بالهجوم. استخدم بعضهم سيارات كانوا يستخدمونها بشكل يومي" حاملين معهم معلومات قيمة.

وهكذا عثر على خريطة تفصيلية لجنوب غزة تحدد منشآت عسكرية لحماس، وفقا له.

وقالت "عمشات" إنها حصلت أيضا على صور لأنفاق في غزة عرضتها للصحافيين وتظهر ممرات معززة بالإسمنت والمعدن، واسعة ومرتفعة بشكل يتّسع لسيارة، معربة عن عدم رغبتها في كشف مصدرها.

وقال الضابط الأول إنها أنفاق "عميقة جدا" مشيرا إلى أن "غزة كلها عبارة عن أنفاق متداخلة" و"لن أفاجأ إذا كان هناك أكثر من 500 كيلومتر من الأنفاق". وتابع "تخيلوا عدد الرهائن الذين يمكن وضعهم في الداخل ثم نقلهم".

ولفت إلى أنه في هذا الكم الهائل من المعلومات التي استحصل عليها "هناك أمور كنا نعرفها وأخرى جديدة. يعطوننا كميات منها وعلينا أن نجد ما يثير الاهتمام".

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