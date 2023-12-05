سهم «فينيكس» يقفز 35 % في أول تداول بأبوظبي

قفز سهم مجموعة «فينيكس» العاملة في مجال العملات المشفرة وتقنية بلوك تشين بنسبة 35.3% في أول تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع السهم بنسبة 50% إلى 2.25 درهم لحظة الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.5 درهم.

هذا ولا يطبق الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح به البالغ 15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً على سهم الشركة ثلاث جلسات متتالية، وذلك استناداً لأحكام قواعد التداول المعمول بها في السوق.

ويمثل الطرح العام الأولي لمجموعة فينيكس الذي انتهى في 18 نوفمبر من سنة 2023، ثقة السوق القوية مع تجاوز الطلب بشكل مذهل بمقدار 33 مرة، إذ بلغت قيمة الاكتتاب 370 مليون دولار، وقد حظي الطرح باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأفراد، فتجاوز طلبهم بمعدل 180 مرة، والمستثمرين المحترفين، الذين أسهموا في زيادة الاكتتاب بمعدل 22 مرة.

ويمثل هذا الإدراج إضافة مهمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة وبلوك تشين يتم إدراجه في سوق مالية في الشرق الأوسط.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نشهد إدراج مجموعة فينيكس في سوقنا للأوراق المالية، ويعدُ إضافة تسهم في تنوع المنتجات الاستثمارية في السوق ويشير أيضاً إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات».

وقال بيجان علي زاده فارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس: «يعد إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة في مجال التنوع التكنولوجي والابتكاري، ويرمز طرحنا العام لنقلة نوعية بالنسبة لأبوظبي محوراً للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وإننا نفخر بأن نكون جزءاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية لسنة 2030 عبر دمج تطبيقات بلوك تشين التقنية المتقدمة والشراكات التقنية الاستراتيجية وخدمات الأصول الرقمية الرائدة في السوق».

وقال مناف علي، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فينيكس: «يعد إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهادة على كفاءتنا التكنولوجية متعددة الجوانب. وعبر ريادتنا في مجال التطور التكنولوجي لتقنية بلوك تشين وتشكيل مشهد التمويل الرقمي، يبرز وجودنا في سوق الأوراق المالية قصة ابتكار التكنولوجيا عبر الصناعات المختلفة. وبصفتنا شريكاً مفضلاً في المبادرات التكنولوجية التي تقودها الحكومة، فإننا نسعى جاهدين لبناء مستقبل يجعل من أبوظبي منارة عالمية لنمو الاقتصاد الرقمي المستدام والشامل».