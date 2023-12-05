تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا لتعزيز التعاون المشترك

تبادل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا (البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا) مذكرة تفاهم ثنائية تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في كل المجالات المشتركة.

وقع المذكرة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا. ويلتزم الطرفان بموجبها بتعميق العلاقة المشتركة وتعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات في مختلف المجالات، بحيث تشمل الاستقرار النقدي والاحترازي الكلي، والاستقرار المالي، وأنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي، والتمويل الإسلامي والتعاون الفني في بناء القدرات المشتركة، إضافة إلى الأطر التنظيمية والرقابية في نطاق مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال معالي خالد بالعمى: «تشكل مذكرة التفاهم أساساً قوياً لتوطيد العلاقات وتعزيز الشراكة المستقبلية بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا، وتسهم في فتح المجال أمام المزيد من فرص الأعمال المشتركة في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية من خلال التعاون الوثيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المصرفية والمالية. نحن واثقون بأن التعاون القائم سيسهم في ترسيخ بيئة مواتية لنمو الأعمال التي تحقق المصالح المشتركة للجانبين، ما يدعم آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويؤدي إلى النمو المستدام في البلدين الصديقين».