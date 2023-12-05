براند دبي يصدر دليل المشاريع والأعمال المستدامة في دبي

تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر الحالي.. أطلق "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل "المشاريع والأعمال المستدامة في دبي"، والذي يُبرز الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستدامة على مستوى العالم.

ويسلّط الدليل الضوء على مشاريع القطاع الخاص في دبي، الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي"، التي تسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية البيئية من خلال منتجات وخدمات مستدامة، بهدف المشاركة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكريس مقومات وركائز الازدهار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، ما يعزز من الهدف الاستراتيجي بأن تكون دبي أكثر مدن العالم استدامة، ونموذجاً عالمياً مُلهماً لمدن المستقبل.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "يسعدنا تقديم هذا الدليل في الوقت الذي يجتمع العالم في دبي للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 وانسجاماً مع أهداف عام الاستدامة، تجسيداً لاهتمام القيادة الحكيمة بجعل الاستدامة في مقدمة ركائز صناعة المستقبل".

وأضافت السويدي“ نسعى من خلال الدليل الجديد إلى إبراز مجموعة من أهم المشاريع الخاصة وريادة الأعمال التي تقدم خدمات مستدامة في دبي، والتي تتكامل فيما بينها لتؤكد المقومات الرائدة التي تمتلكها الإمارة فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”رعاه الله"، بأن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً مُلهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة".

وأوضحت السويدي أن الدليل يضم مجموعة من المشاريع الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي" والتي أظهرت وعياً كبيراً بأهمية مفهوم الاستدامة وبادرت لترجمة هذا الوعي بتقديم خدمات ومنتجات تراعي فيها ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة والتحفيز على تبني الممارسات التي من شأنها تأكيد ريادة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال. وتضم مبادرة بكل فخر من دبي مجموعة من المشاريع الصغيرة والناشئة لرواد أعمال، تسعى المبادرة إلى تشجيع نجاحهم عبر التعريف بمشاريعهم ودعم فرص نموها وازدهارها.

ويرصد الدليل، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في الإمارة، مجموعة كبيرة المشاريع التي تقدم خدمات أو أنشطة تدعم الاستدامة في دبي، سواء كانت مطاعم أو أزياء أو منتجات أو مزارع أو مشاريع مستدامة أخرى.

ويأتي الدليل في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية التي يسعى من خلالها براند دبي لإبراز على أهم الفعاليات التي تشهدها دبي على مدار العام، في مواكبةٍ النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة كمركز رائد لصناعة المؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية الكبرى، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال والشركات والمشاريع الناشئة. ويمكن الحصول على الدليل من خلال الرابط:



