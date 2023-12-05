المؤتمر العالمي للاتصالات في دبي يشكل معالم المستقبل الرقمي والمدن الذكية

تستمر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 في دبي إلى 15 ديسمبر، بمشاركة نحو 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة، وحوالي 900 منظمة دولية وجامعة وشركة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد المؤتمر جلسات متعددة ومتنوعة، تهدف للوصول إلى توافقات عالمية حول الاتصالات اللاسلكية وتردداتها، مما ينعكس على القطاعات كافة كالتصنيع والفضاء والصحة والتعليم والنقل والمواصلات.

وتكتسب هذه الدورة من المؤتمر أهمية استثنائية في ضوء المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم، وخصوصاً في مجال التقنيات الجذرية والناشئة، التي فرضت نفسها كعامل حاسم في تشكيل معالم المستقبل الرقمي ومستقبل المدن الذكية، وتعتمد الكثير من الخطط الصناعية في مجال منتجات الاتصالات والتكنولوجيا على مخرجات المؤتمر، من حيث اللوائح المعتمدة عالمياً للترددات اللاسلكية.



وشهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 اختيار المهندس محمد الرمسي رئيساً للمؤتمر، في خطوة تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات، ولا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يعد المحرك الأبرز للتطور في مختلف المجالات الراهنة، كما تعكس هذه الخطوة كفاءة وقدرة أبناء الإمارات في إدارة وترؤس أكبر المنصات والفعاليات الدولية.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لقرار اتخذه المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دورته السابقة بشرم الشيخ– جمهورية مصر العربية عام 2019 بالموافقة على استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي يعد من أهم المؤتمرات العالمية في قطاع الاتصالات عموماً، والاتصالات الراديوية على وجه الخصوص، كما وافق المؤتمر آنذاك على اعتبار محمد الرمسي مرشحاً لرئاسة الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر، التي تنعقد هذه الأيام في الدولة.





تاريخ حافل

وجاء ترشيح الرمسي لرئاسة المؤتمر انطلاقاً من تاريخه الحافل بالمهمات والمسؤوليات في قطاع الاتصالات، حيث يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات مثل هندسة الشبكات، والبنية التحتية والمعايير، وتخطيط الشبكة المركزية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وصولاً إلى منصبه الحالي كنائب مدير عام لقطاع الاتصالات بالهيئة.



مكانة رفيعة



وعلق الرمسي على اختياره رئيساً للمؤتمر بالقول: «لقد كانت موافقة المؤتمر على ترشيح شخصية إماراتية لرئاسة أحد أهم المؤتمرات، وأكثرها تأثيراً في قطاع الاتصالات العالمي بمثابة ترجمة لما تتمتع به دولتنا من مكانة عالمية رفيعة، واليوم تتعزز هذه المكانة من خلال سرعة اتخاذ القرار باعتماد هذا الخيار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وأنا اليوم أشعر بمسؤولية كبرى يمليها عليّ واجبي كإماراتي تجاه وطني أولاً، وتجاه المسؤوليات العالمية التي تترتب على وجودي في هذا الموقع».



وأضاف الرمسي: «إنني أستمد ثقتي بالنجاح في هذه المهمة من الدعم الكبير، الذي حظيت به، ويحظى به كل فرد من أبناء هذا الوطن المعطاء، وهو ما جعل أبناء الإمارات يثبتون حضورهم بجدارة فائقة في كافة المناسبات والمحافل العالمية، التي مثلوا فيها بلادهم، واليوم أؤكد أن هذا الاختيار يمدني بحافز كبير لكي أبذل كل جهد مستطاع، من أجل خدمة الرسالة العالمية لدولة الإمارات، والمتمثلة في رؤية نحن الإمارات 2031، ومحورها الذي يجعل من دولتنا داعماً رئيساً للتعاون الدولي، وعنصراً فاعلاً في تحقيق الأهداف التنموية الأممية لخدمة الإنسان في كل مكان».