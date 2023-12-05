اليورو يتلقى ضربة من المركزي الأوروبي.. والدولار يتماسك

استعاد الدولار بعض مكاسبه، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، قبيل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتلقى اليورو ضربة مبكرة بسبب تعليقات لعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع رويترز، إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، نظراً للانخفاض «الملحوظ» في التضخم.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الذي سيصدر يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً.

وقال المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع لأسباب منها توقف عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى هبوط مؤشر الدولار ثلاثة بالمئة تقريباً في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليورو 1.34 بالمئة منذ ذلك الحين وكانت البيانات كافية لإقناع شنابل بتغيير موقفها بشأن خفض أسعار الفائدة، وكانت تصر قبل شهر على أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يظل خياراً.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0821 دولار ونزل 0.1 بالمئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 85.715 بنساً.

وفي الوقت نفسه، لم يتأثر اليوان بقرار وكالة موديز خفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للصين إلى «سلبية».

وفي السوق الخارجية استقر اليوان على نطاق واسع عند 7.153 للدولار، بعد أن تداول عند 7.16 للدولار في وقت سابق.

ولم يسجل الاسترليني تحركاً يذكر واستقر عند 1.2628 دولار، في حين زاد الين، ما أدى إلى انخفاض الدولار أمامه 0.1 بالمئة إلى 147.05 يناً.

وهبط الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6576 دولار متخلياً عن ذروة أربعة شهور التي سجلها الاثنين بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 12 عاماً والذي يبلغ 4.35 بالمئة.