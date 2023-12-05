الذهب يتراجع.. لكنه يبقى فوق مستوى 2000 دولار

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات اقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2018.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولاراً أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضاً اثنين بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2036.80 دولاراً.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز: «كان صعود مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بشكل أساسي بمثابة تأثير سلبي خارجي على السوق... لكن مستوى 2000 دولار من المحتمل أن يكون الحد الأدنى على المدى القريب في سوق الذهب».

وصعد الدولار 0.2 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع مما رفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ووفقاً لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش، يتوقع 61 بالمئة من المتداولين، بعد تعليقات حذرة من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، انخفاض سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في مارس في حين توقع 87 بالمئة منهم أن يحدث ذلك في مايو.

وقال كومرتس بنك في مذكرة: «نتوقع فقط أن يرتفع سعر (الذهب) بشكل دائم إلى 2100 دولار للأوقية في النصف الثاني من عام 2024، عندما يبدأ المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة».

وأظهر تقرير فرص العمل ودوران سوق العمل (جولتس) الشهري أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفضت إلى 8.73 ملايين في أكتوبر من 9.35 ملايين في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

ويترقب المستثمرون أيضاً مسح إيه.دي.بي المتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص المقرر صدوره الأربعاء قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.22 دولاراً للأوقية، في حين نزل البلاتين 2.2 بالمئة إلى 896.17 دولاراً. كما تراجع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 956.84 دولاراً للأوقية.