انخفاض الوظائف الشاغرة في أمريكا أدنى مستوى منذ مارس 2021

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت الوظائف الشاغرة المتاحة في أمريكا لشهر أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة، الثلاثاء.
وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة 8.7 ملايين وظيفة في أكتوبر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين المتفق عليها البالغة 9.4 ملايين، وفقاً لمؤشر «داو جونز»، كما أنه يمثل أقل عدد من الافتتاحات، منذ مارس 2021.
وتعتبر هذه البيانات بمثابة أخبار مرحب بها للمستثمرين، الذين يأملون في الحصول على دليل على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة كان لها التأثير المقصود من الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.
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