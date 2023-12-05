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انخفاض الوظائف الشاغرة في أمريكا أدنى مستوى منذ مارس 2021

12/5/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت الوظائف الشاغرة المتاحة في أمريكا لشهر أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة، الثلاثاء.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة 8.7 ملايين وظيفة في أكتوبر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين المتفق عليها البالغة 9.4 ملايين، وفقاً لمؤشر «داو جونز»، كما أنه يمثل أقل عدد من الافتتاحات، منذ مارس 2021.

وتعتبر هذه البيانات بمثابة أخبار مرحب بها للمستثمرين، الذين يأملون في الحصول على دليل على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة كان لها التأثير المقصود من الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.

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