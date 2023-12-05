اتحاد مصارف الإمارات: تعهّد البنوك الوطنية بدعم الاستدامة بتريليون درهم دليل عمليّ على ريادة الدولة

أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 ليس إلا دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (كوب 28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للاتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، والتي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «إن هذا الوعد الذي أدلى به اليوم رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، معالي عبد العزيز الغرير، بالإنابة عن كافة مصارفنا الوطنية الرائدة، هو تعهّد البنوك الوطنية في دولة الإمارات لتقديم دعمٍ يناهز تريليون درهم إماراتي للاستدامة بحلول العام 2030. وليس ذلك إلا الدليل العملي على دعم القطاع المصرفي الإماراتي لجهود الدولة لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً. وساقاً بِساق، يعمل اتحاد مصارف الإمارات على دعم كافة جهود الاستدامة لتحقيق أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة».

وأوضح أن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء».

وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «بالإضافة إلى ذلك، فإننا في اتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي ويعتبر نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً مهماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي».

وأضاف جمال صالح: «تُعدّ دولة الإمارات رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، إذ قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، إضافةً لإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021».

وجدد المدير العام للاتحاد تأكيده على قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي، موضحاً أن أهمية دور الاتّحاد لا تقتصر على التزامه بدعمه الكلّي للاستدامة فحسب، بل إنما تزيد عن ذلك في كون الاتحاد هو منصة للتعاون ما بين البنوك الأعضاء، حيث يسعى اتحاد المصارف لتسريع التطور من خلال تعزيز بيئة أعمال تنافسية وحيوية تشجّع التمويل المستدام.

وأضاف قائلاً: «تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، يواصل القطاع المصرفي ترسيخ مكانته الريادية إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق من هذه الأرضية الراسخة لتحقيق المزيد من الإنجازات. ويسعى اتّحاد مصارف الإمارات، من خلال مشاركاته في المبادرات والفعاليات كمشاركته في حدث هذا اليوم في (كوب 28)، يسعى لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجية في مجال التمويل المستدام من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتحقيقها جميعاً».