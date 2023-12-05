طيران الإمارات تلغى 4 رحلات إلى ميونيخ اليوم بسبب الطقس السيئ

أعلنت طيران الإمارات إلغاء 4 رحلات جوية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر من وإلى مطار ميونيخ جنوب ألمانيا نظراً للظروف الجوية القاسية المستمرة، وقالت الناقلة في بيان على موقعها الرسمي: «نحن نراقب الوضع عن كثب، ونهدف إلى إعطاء المسافرين إشعارات قدر الإمكان في حال وجود أي تغيرات أخرى في رحلاتنا».

واطلعت الناقلة الركاب اوالعملاء المتأثرين بهذا القرار أنه يجب عليهم الاتصال بوكلاء السفر الذين حجزوا معهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة.

وأضافت الناقلة: «أنه يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي لمعرفة خيارات إعادة الحجز، موجهة الاعتذار لعملائها عن أي إزعاج قد يكون هذا الأمر تسبب به».

وكانت الأمطار المتجمدة والطقس البارد الذي ضرب ألمانيا تسبب في وقوع حوادث مرورية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء بينما أوقف مطار ميونيخ الرحلات الجوية مؤقتا.

وفي ميونيخ، تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية، مع تحذير المطار من أن العديد من الرحلات الجوية المقررة في وقت لاحق من اليوم قد تتأثر أيضا بالأحوال الجوية القاسية.

وكان المطار، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، قد أعلن إغلاقه مؤقتا مساء الاثنين نتيجة لتوقعات الطقس ليوم "الثلاثاء".

كما توقفت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ يوم السبت بعد تساقط الثلوج بكثافة في المدينة وفي ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.