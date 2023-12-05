ملك الأردن يدعو إلى التنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم "الثلاثاء" إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبد الله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من "خطورة تدهور الأوضاع" جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
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