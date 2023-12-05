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ملك الأردن يدعو إلى التنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين

12/5/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم "الثلاثاء" إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبد الله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من "خطورة تدهور الأوضاع" جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

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