حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي



أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (95) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي برئاسة

عيسى عبدالله أحمد الغرير، وعضويّة حـمــد مبـارك محمـد بوعميــم، نائباً للرئيس، وحمـدة إبراهيم محمد السويـدي، وعبدالله علي عبدالرزاق المدني، وعبــدالله سعيــد ماجد باليــوحة، وهـدى عيـسى عبدالله بوحميــد، وممثلين عن كلٍ من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (97) لسنة 2023 بتعيين ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من 11 ديسمبر 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.