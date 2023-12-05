حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (95) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي برئاسة
عيسى عبدالله أحمد الغرير، وعضويّة حـمــد مبـارك محمـد بوعميــم، نائباً للرئيس، وحمـدة إبراهيم محمد السويـدي، وعبدالله علي عبدالرزاق المدني، وعبــدالله سعيــد ماجد باليــوحة، وهـدى عيـسى عبدالله بوحميــد، وممثلين عن كلٍ من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (97) لسنة 2023 بتعيين ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من 11 ديسمبر 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
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