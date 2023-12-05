الصحة العالمية: مقتل طفل كل 10 دقائق ومشاهد رعب في غزة

قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تقنية الفيديو من رفح على الحدود مع مصر إن الوضع الأمني بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة "يتدهور كل ساعة"، مؤكدا أن "طفلا يقتل كل 10 دقائق في غزة".





من جانبه، انتقد جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دعوات إسرائيل للمدنيين لمغادرة إجزاء معينة من قطاع غزة والاتجاه إلى مناطق محددة .



وقال إيلدر "هذه قطع صغيرة من الأراضي الجرداء، أو زوايا من شوارع أو ممرات أو مباني نصف مبنية. لا توجد بها مياه أو مرافق أو ملاجئ من البرد والأمطار. لا يوجد صرف صحي. المناطق التي يطلق عليها أنها آمنة معرضة لخطر أن تصبح مناطق أمراض".



وأضاف إن إسرائيل عليها إلتزامات كقوة احتلال بأن توفر الطعام والمأوى والأدوية.



وذكر إلدر إن هذه المناطق ليس عقلانية "إنها ليست ممكنة، وأعتقد أن السلطات تدرك ذلك". واتهم السلطات الإسرائيلية بالتعامل بلامبالاة "قاتلة" مع الاطفال والنساء في قطاع غزة.

وأوضح بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية اضطرت إلى إخلاء مستودعين في خان يونس في جنوب قطاع غزة بعد تقرير للجيش الإسرائيلي أفاد بأن القتال يمكن أن يندلع هناك. ونفى الجيش الإسرائيلي أمس أن يكون قد دعا إلى إخلاء المستودعين.

ووصف بيبركورن "مشاهد رعب" في المستشفيات القليلة المتبقية، حيث يوجد عدد من المرضى ضعف عدد الأسرة المتاحة وهناك مصابون بإصابات خطيرة يرقدون على الأرض بلا علاج.



