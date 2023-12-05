نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل محتجز هناك .
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب التقوا بأسر الرهائن ، والذين قال بعضهم إن رئيس الوزراء لم يجب عن الأسئلة، بل قرأ عبارات عن أمور من قطعة من الورق.
وبحسب من حضروا اللقاء، فإن نتنياهو أوضح أنه من غير الممكن إعادتهم جميعا إلى الوطن، وقال "ليس من الممكن في الوقت الراهن إعادة الجميع إلى ديارهم ".
وأضاف "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل حقا أنه إذا كان ذلك خيارا متاحا، هل يمكن لأي شخص أن يرفضه؟".
وقال الحاضرون أيضا إن أحد المحتجزين المطلق سراحهم قال: "انفجرت قنابل تم اسقاطها من طائرة فوقنا. وواصل أفراد حماس النوم، وقنابلكم لا تحركهم".
اقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يكشف وثائق تظهر "مستوى من الإعداد" لهجوم حماس فاجأ المحللين العسكريين
تقرير: حراس نتنياهو فتشوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
حماس: لا تفاوض أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان على غزة
نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة
MENAFN05122023000110011019ID1107540712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.