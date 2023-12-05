نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل محتجز هناك .

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب التقوا بأسر الرهائن ، والذين قال بعضهم إن رئيس الوزراء لم يجب عن الأسئلة، بل قرأ عبارات عن أمور من قطعة من الورق.



وبحسب من حضروا اللقاء، فإن نتنياهو أوضح أنه من غير الممكن إعادتهم جميعا إلى الوطن، وقال "ليس من الممكن في الوقت الراهن إعادة الجميع إلى ديارهم ".



وأضاف "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل حقا أنه إذا كان ذلك خيارا متاحا، هل يمكن لأي شخص أن يرفضه؟".

وقال الحاضرون أيضا إن أحد المحتجزين المطلق سراحهم قال: "انفجرت قنابل تم اسقاطها من طائرة فوقنا. وواصل أفراد حماس النوم، وقنابلكم لا تحركهم".



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