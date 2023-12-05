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(الجماعة الإسلامية) بلبنان تقصف كريات شمونة

12/5/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، إنها استهدفت بالصواريخ مواقع العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة وداخلها.


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