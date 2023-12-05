(الجماعة الإسلامية) بلبنان تقصف كريات شمونة

(الجماعة الإسلامية) بلبنان تقصف كريات شمونة
التاريخ
12/5/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، إنها استهدفت بالصواريخ مواقع العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة وداخلها.
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