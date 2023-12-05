هاغاري : نحاصر قلب خانيونس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري انهم مستعدون لحرب طويلة.
وزعم
هاغاري ، في المؤتمر الصحفي اليومي ، الثلاثاء ، ان قوات الاحتلال تحاصر قلب خانيونس.
وقال هاغاري : نخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حماس في قطاع غزة.
وأضاف
: هاجمنا أكثر من 20 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
واردف
: قواتنا تتحرك والمواجهات تدور في جباليا والشجاعية وخانيونس.
وتابع هاغاري : أبلغنا عائلات 7 من جنودنا قتلوا في العملية البرية في غزة.
وقال : حددنا هوية 138 محتجزا في غزة.
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