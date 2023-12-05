هاغاري : نحاصر قلب خانيونس

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري انهم مستعدون لحرب طويلة.

وزعم

هاغاري ، في المؤتمر الصحفي اليومي ، الثلاثاء ، ان قوات الاحتلال تحاصر قلب خانيونس.

وقال هاغاري : نخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حماس في قطاع غزة.

وأضاف

: هاجمنا أكثر من 20 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

واردف

: قواتنا تتحرك والمواجهات تدور في جباليا والشجاعية وخانيونس.

وتابع هاغاري : أبلغنا عائلات 7 من جنودنا قتلوا في العملية البرية في غزة.

وقال : حددنا هوية 138 محتجزا في غزة.



