أمير قطر أمام القمة الخليجية الـ 44 من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة



البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 44: دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن سكان غزة

أمين عام "مجلس التعاون": القمة الخليجية نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما يحدث في غزة



رئيس وزراء ووزير خارجية قطر: القمة الخليجية أكدت استمرار الوساطة وصولاً لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

الشيخ تميم بن حمد: قمتنا الخليجية الـ44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة

قال

صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

انه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، معتبرا أن

مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

واضاف في كلمته خلال افتتاح اعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة

ان قضية غزة ليست منفصلة ولا شأن أمني إسرائيلي والحل هو إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية.

مؤكدا ان الهدن المؤقتة ليست بديلا لوقف دائم لإطلاق النار. وقال ، للمأساة وجه آخر هو صمود الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل كافة حقوقه المشروعة.



وجدد أمير قطر الدعوة الى تحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

بدوره، اكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: جاسم البديوي، أن المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم تأتي استمرارا للمواقف السابقة.

واكد البديوي في كلمته في القمة الخليجية على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

واضاف، الأمين العام لمجلس التعاون: مواقف الدول الخليجية ساهمت في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وتابع، ما زلنا نؤكد على خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، ودعا المجتمع الدولي للعمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي ان القمة الخليجية اكدت اهمية استمرار جهود الوساطة حتى الوصولل الى وقف كامل

لاطلاق

النار.

من جهته، اكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال المؤتمر الصحافي في ختام القمة الخليجية الـ 44 ان القمة نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما

يحدث

في

غزة.

ثم اعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بدء الجلسة الختامية للقمة الخليجية التي انضم اليها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قال انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم هنا بصفتي ضيف شرف.

واضاف ان علاقتنا مع الدول الخلجيية تشهد تطورا وتواجدي انعكاس لارادتنا لتعزيز

علاقاتنا.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي توافدوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية في دورتها الـ 44.

ووصل ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة للمشاركة في القمة.

هذا وتقدم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الدوحة اليوم.

وكان أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن ترحيبه بقادة وممثلي دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".أكدت القمة القمة الخليجية الـ 44 وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية.وثمن المجلس في البيان الختامي للقمة الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.