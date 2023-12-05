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الفاو: نعمل على تعزيز قدرات البلدان بمجال الحد من مخاطر الجراد الصحراوي

12/5/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتنظيم تدريباً مدته خمسة أيام للموظفين الفنيين المسؤولين عن مكافحة الجراد الصحراوي من شرق أفريقيا والشرق الأوسط بهدف تعزيز استعداد بلدانهم للاستجابة الفعالة لتفشي وغزو الجراد الصحراوي.

وقد تم اختيار المشاركين في ورشة عمل التخطيط لطوارئ الجراد الصحراوي من بلدان التكاثر والغزو، وهي مصر، كينيا، العراق، الأردن، إثيوبيا، أوغندا، الصومال، سورية.
وقد صرح معالي وزير الزراعة في الأردن، المهندس خالد حنيفات، ان انعقاد حلقة العمل في العاصمة الأردنية عمان يأتي في الوقت المناسب خاصة في التوقعات الحالية من تزايد مخاطر الجراد الصحراوي في الفترة الحالية. وستتيح حلقة العمل هذه مناقشة الخطط الوطنية للدول المشاركة، وكذلك الاستفادة من التدريب العملي الذي سيتم تنفيذه من قبل المشاركين من أجل التطبيق الصحيح لنظم إدارة الجراد وبما يتوافق مع الخطط الموضوعة. كما أكد على أهمية الشراكة بين وزارة الزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وكذلك منظمة الفاو في مجال مكافحة الجراد الصحراوي، حيث ستسهم هذه الورشة في زيادة الإستعداد وتحسين الاستجابة من قبل الدول المشاركة في ظل زيادة تهديد الجراد الصحراوي.
زيادة الوعي – التعلم من الماضي
تعتبر فورة الجراد الصحراوي في الفترة 2019-2022 التي أصابة المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي أسوأ أزمة جراد منذ عقود . وهددت هذه الفورة الأمن الغذائي وسبل العيش لما يقدر بنحو 35 مليون شخص، بما في ذلك صغار المزارعين. وعلى الرغم من نجاح احتوائها بجهود الشركاء، إلا أنها كشف عن ثغرات في مدى القدرات والجاهزية لإدارة الجراد الصحراوي.
"إن الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالجراد الصحراوي أمر حيوي في منع الجراد الصحراوي ومكافحته. حسب شوقي الدبعي، رئيس فريق الجراد والآفات والأمراض النباتية الأخرى العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة. وأتم بان التدريب سيعمل على صقل مهارات الخبراء في تطوير وتنفيذ خطط الطوارئ التي تكون بمثابة معيار لتقييم مدى استعداد وحدات مكافحة الجراد الوطنية للتصدي بفعالية لأزمات الجراد،" وسيقوم المشاركون بمراجعة وتحديث خطط الطوارئ الوطنية الحالية لتعزيز وعي البلدان، حيث إن السيطرة الوقائية لا تضمن بشكل كامل عدم حدوث أزمة.
وفي كلمته الافتتاحية، شجع المهندس نبيل عساف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن، البلدان على المشاركة واعتماد خطط الطوارئ لأنها تكمل النماذج الوطنية المحددة مسبقاً لخطط الطوارئ.
تم تنظيم هذا التدريب ضمن إطار المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ وكالة المساعدة الإنسانية "الحد من مخاطر الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي" والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى.
وفي هذا الصدد قال مأمون العلوي الأمين العام لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، ان الجراد الصحراوي لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا للمنطقة على الرغم من الجهود المستمرة. ولذلك، واصلت الهيئة التصدي لهذا الامر من خلال الاستعداد الوقائي الاستباقي لحالات الطوارئ المحتملة والاستجابة السريعة في حالات التفشي المحتملة بالطريقة الأكثر ملاءمة وعقلانية. اما الأهداف الأخرى للتخطيط للطوارئ هي: تعزيز الاستعداد المبكر بين الدول الأعضاء خاصة دول التكاثر، والقيام بالاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة، ومعالجة أي فجوات بين المواقف اثناء فترات الهدوء وحالات الطوارئ، بحيث يمكن التدخل في حالة الطوارئ بكفاءة وفعالية.
دليل خطوة بخطوة لإدارة عمليات الجراد
وتحدد خطط الطوارئ هذه الخطوات الإجرائية لإدارة العمليات المتعلقة بالجراد أثناء الأزمات، مع الأخذ في الاعتبار كفاءة وتوافر الموارد البشرية والأصول اللازمة داخل وحدات مكافحة الجراد.
وسيمكن التدريب كل بلد من تحديد أدوار ومسؤوليات جميع السلطات الوطنية المشاركة في مكافحة الجراد الصحراوي بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تمرين محاكاة لإدارة الحملة.

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