إطلاق بوابة مؤشر الصناعة الأردنية

أطلقت غرفة صناعة الأردن عبر موقعها الإلكتروني بوابة متخصصة بمؤشر الصناعة الأردنية Jordanian Industrial Index (JII).



وجاءت البوابة بهدف إتاحة وتقديم نتائج وبيانات للمعنيين بالشأن الصناعي من صناعيين أو مستثمرين أو جهات حكومية وباحثين وأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي على وجه العموم والصناعي على وجه الخصوص، باعتبار المؤشر أداة نوعية لتتبع ورصد أداء القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية.



بدوره، نوّه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أن المؤشر الذي أطلق قبل نحو عام، يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لاشتماله على عدة مزايا نوعية من خلال قدرته على تقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج، وبما يعطي انطباعا عاما حول الأداء الصناعي في المملكة، إلى جانب منحه إمكانية مقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور عِدّة وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة.



وأشار الجغبير إلى أن الخطوة القادمة للمؤشر تكمن في ربطه بمؤشرات ومستهدفات القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها ركيزة أساسية لنجاحها وتنفيذها، بالتالي توفير أداة تتبع حقيقية ترصد مستوى الإنجاز في العمل بالاتجاه نحو المستهدفات الصحيحة التي وضعتها وبما يعزز من القدرة على ضمان نجاح الرؤية وخططها التنفيذية ومعالجة أي خلل قد يحدث.



وبخصوص نتائج وتطورات المؤشر، أكدّ أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي حملت مؤشرات قياسية رغم تواضع معدل النمو الذي بلغت نسبته 0.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، إذ وصل مستواه النقطي إلى 133.6 نقطة مئوية، وهو أعلى معدل مسجل على مدار العقدين الماضيين.













ويعزى هذا الأداء الى تسجيل سبعة قطاعات صناعية نمواً في مؤشر الصناعة الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي، أبرزها قطاع الصناعات الخشبية والأثاث والذي حقق أعلى نمو خلال الفترة ذاتها بنسبة 26.3% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي جراء ما حققته صادراته وخاصة صادرات الأثاث من نمو خلال تلك الفترة، يليه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4%، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق نمواً بنسبة 9.0% نتيجة إرتفاع الطلب المحلي والعالمي على منتجاته، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3.0%.



هذا بالإضافة إلى نمو مؤشر الصناعة لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الغذائية والتموينية بنسبة 1.8%، و1.6%، و0.4% على التوالي، في حين سجل مؤشر الصناعة لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تراجعاً بنسبة 3.0% نتيجة لعودة الطلب والأسعار العالمية لمستوى الإستقرار بعد تأرجح سوق الأسمدة والمعادن والمنتجات المتعلقة بصناعتها، بالإضافة إلى قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 4.5% نتيجة تراجع صادرات القطاع جراء تراجع الطلب العالمي على منتجات القطاع وخاصة سوق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع الصناعات التعدينية بنسبة 21.9%.













وتجدر الإشارة إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية وممنهجة ومدروسة تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمجِ ستة مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأداها العام، والتي تمثلت في كل من؛ الصادرات الصناعية بوزن نسبي بلغ (%23)، الرقم القياسي لكيمات الانتاج الصناعي (%23)، عدد العمالة (%18)، عدد المنشآت (%18)، مجموع رأس المال (%8)، وما تبقى يعكس أداء مؤشر الإستبيان الربعي العام (%10).