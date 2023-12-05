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إدارة الوحدات تطمئن على الشناينة

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - الغد - زار مجلس إدارة نادي الوحدات برئاسة د. بشار حوامدة وأمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية صباح اليوم لاعب النادي الفيصلي أمين الشنانية، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في اللقاء الذي جمع الفيصلي والشارقة الإماراتي في الجولة الأخيرة من مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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