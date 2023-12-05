إدارة الوحدات تطمئن على الشناينة

إدارة الوحدات تطمئن على الشناينة
التاريخ
12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - زار مجلس
إدارة نادي الوحدات برئاسة د. بشار حوامدة وأمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة
زياد شلباية صباح اليوم لاعب النادي
الفيصلي أمين الشنانية، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في اللقاء
الذي جمع الفيصلي والشارقة الإماراتي في الجولة الأخيرة من مباريات دوري المجموعات
ببطولة دوري أبطال آسيا.
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