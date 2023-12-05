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غوارديولا يتحدى: سيتي سيفوز بالدوري مجدداً

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يزال يشعر بأن فريقه سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الرابع تواليا، وهو رقم قياسي رغم التعادل في آخر ثلاث مباريات.

ويحتل حامل اللقب المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن ليفربول وبثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستطيع توسيع الفارق في الصدارة إذا فاز على لوتون تاون المتواضع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة سيتي الأربعاء أمام أستون فيلا صاحب المركز الرابع تحت قيادة المدرب أوناي إيمري: شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لعبنا بنفس مستوى ليفربول أو توتنهام فسنفعل ذلك مرة أخرى.

وأضاف: الناس لا يصدقون ذلك بعد ثلاثة تعادلات لكننا سنفعلها مرة أخرى. نعلم أن الأمر ليس سهلا ولم يتمكن أي فريق من تحقيق ذلك حتى الآن (أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي) ولهذا السبب تكمن الصعوبة.

وتعادل سيتي 3-3 على أرضه أمام توتنهام يوم الأحد بعد تعادله 1-1 مع ليفربول ونتيجة مثيرة 4-4 أمام تشيلسي.

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