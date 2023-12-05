غوارديولا يتحدى: سيتي سيفوز بالدوري مجدداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يزال يشعر بأن فريقه سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الرابع تواليا، وهو رقم قياسي رغم التعادل في آخر ثلاث مباريات.
ويحتل حامل اللقب المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن ليفربول وبثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستطيع توسيع الفارق في الصدارة إذا فاز على لوتون تاون المتواضع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة سيتي الأربعاء أمام أستون فيلا صاحب المركز الرابع تحت قيادة المدرب أوناي إيمري: شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لعبنا بنفس مستوى ليفربول أو توتنهام فسنفعل ذلك مرة أخرى.
وأضاف: الناس لا يصدقون ذلك بعد ثلاثة تعادلات لكننا سنفعلها مرة أخرى. نعلم أن الأمر ليس سهلا ولم يتمكن أي فريق من تحقيق ذلك حتى الآن (أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي) ولهذا السبب تكمن الصعوبة.
وتعادل سيتي 3-3 على أرضه أمام توتنهام يوم الأحد بعد تعادله 1-1 مع ليفربول ونتيجة مثيرة 4-4 أمام تشيلسي.
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