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ليفربول يؤكد غياب ماتيب للإصابة دون تحديد المدة

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي غياب اللاعب جويل ماتيب عن الملاعب بسبب الإصابة دون تحديد المدة.
وقال الريدز في بيان له "لا يزال ليفربول ينتظر اكتشاف مدى الإصابة التي تعرض لها جويل ماتيب خلال الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد".

وأضاف "كان لا بد من سحب قلب الدفاع في الدقيقة 69 من الفوز 4-3 على ملعب أنفيلد بعد تعرضه لمشكلة "ليست جيدة".

وردًا على سؤال عما إذا كان يعرف المدة التي من المحتمل أن يغيب فيها صاحب الرقم 32، قال كلوب: "لا، لا أعرف بالضبط ولكن الأمر لا يبدو جيدًا، هذا شيء يمكننا قوله".

وأضاف كلوب "لم يتم إجراء الفحص بعد، لذا لا نعرف بالضبط، لكنه ليس رائعًا. منذ اللحظة الأولى كان الأمر واضحًا، تحدثنا معه وقلنا: لا، هذا ليس جيدًا".

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