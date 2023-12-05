نجم ليفربول: صلاح ضحية.. وهدوؤه سبب المشكلة

اعتبر لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح ضحية "هدوئه" ما جعله لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في عالم كرة القدم.



ويسير صلاح بشكل رائع خلال الموسم الحالي، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 في 14 مباراة لعبها، بعدما ارتبط بالانتقال من ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025.



ووصل صلاح إلى هدفه رقم 199 بقميص ليفربول، إذ يحتاج إلى هدف واحد ليكون واحداً من 5 لاعبين في تاريخ النادي الشمالي العريق الذين سبق لهم الوصول إلى هذا الرقم.

ورغم ذلك يقول الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق لـ"سبورتس كيدا" إن النجم المصري ضحية الهدوء الذي يتسم به، ويضيف: انظر إلى محمد فهو لاعب هادئ جداً، لا يبحث عن إثارة الجدل ولم يدخل في مشاكل ولا يتصدر صفحات الجرائد، ولهذا هو لا يحصل على التقدير اللازم، أحياناً يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق.



وواصل: عندما كانت هناك فرصة لأن يترك النادي، كان الجميع يترقب بحذر، هذا يدل على أهميته البالغة في النادي، أعتقد أن الناس يعرفون أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال الـ50 عاماً الماضية، ولهذا يحبونه.