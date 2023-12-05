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ولي العهد يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة الشناينة

12/5/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان الغد- اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع لاعب الفيصلي امين الشناينة، على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية في القدم، عقب إصابته خلال مباراه الفيصلي وضيفه الشارقة الاماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا.
وأعرب سموها خلال الاتصال، عن تمنياته للشناينة بموفور الصحة والعافية، والعودة السريعة للملاعب، كما بارك سموه فوز الفيصلي في المباراة.

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