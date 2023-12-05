ولي العهد يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة الشناينة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان الغد- اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع لاعب الفيصلي امين الشناينة، على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية في القدم، عقب إصابته خلال مباراه الفيصلي وضيفه الشارقة الاماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا.
وأعرب سموها خلال الاتصال، عن تمنياته للشناينة بموفور الصحة والعافية، والعودة السريعة للملاعب، كما بارك سموه فوز الفيصلي في المباراة.
MENAFN05122023000072011014ID1107540665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.